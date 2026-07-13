كيم بطل ثالث «بطولات النخبة» في السباق إلى دبي

دبي (الاتحاد)

حقق الكوري الجنوبي توم كيم، لقب بطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة، ثالث بطولات سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم في جولة دي بي ورلد للجولف، وذلك مع دخول المنافسات التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» منعطفاً مهماً ضمن مساعي نجوم العالم لحجز المقاعد المؤهلة إلى نهائيات الموسم، المقرر إقامتها في دولة الإمارات بأبوظبي ودبي على التوالي في نوفمبر المقبل.

ويضم موسم جولة دي بي ورلد، خمس بطولات ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة، بجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار أميركي، وتفتخر دولة الإمارات باحتضان 3 منها سنوياً، حيث أقيمت في يناير الماضي منافسات بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وتقام في نهاية الموسم بطولتا أبوظبي، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد دبي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر أيضاً. فيما تضم القائمة إلى جانب بطولة جينيس اسكتلندا المفتوحة، بطولة بي إم دبليو بي جي إيه البريطانية، التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر المقبل.

وجاءت فرحة الكوري كيم مضاعفة عندما حسم الفوز بتحقيقه إجمالي 17 ضربة تحت المعدل، ليحصد لقبه الأول في مسيرته في جولة دي بي ورلد.

وشهدت المنافسات توقفاً خلال الجولة الثالثة بسبب الضباب الكثيف، قبل أن يستأنف عدد من اللاعبين إكمال الجولتين الثالثة والرابعة في اليوم الختامي، وهو ما أثر على الإيرلندي روري ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، الذي تراجع من مقدمة الترتيب، لينتهي به المطاف في المركز السابع برصيد 12 ضربة تحت المعدل.

واستفاد الأسترالي مين لي، من حلوله بالمركز الثاني في البطولة، ليحصد 889 نقطة، ويتقدم إلى المركز 13 في التصنيف العالمي لمنافسات «السباق إلى دبي»، بعدما رفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1164 نقطة.

وعبر كيم عن سعادته بهذا الانتصار، وقال: «من الواضح أنني مررت بسنتين صعبتين. لقد تذوقت مرارة التواضع، وتعلمت الكثير عن نفسي، وما زلت أسعى للتطور والتعلم. لا يزال أمامي طريق طويل.»

وأضاف: «لكنني أردت إهداء هذا الفوز للأشخاص الذين ساندوني طوال الوقت، وكافحوا معي، واحتفلوا معي.»

وختم قائلاً: «أنا فخور جدًا بنفسي لثباتي على أرض الملعب. تلك الضربة الأخيرة، لقد سددت ضربات مشابهة كثيراً في حياتي. قلت لنفسي: الأمر نفسه كما لو كنت في بيتي، وهذا رائع.»

على صعيد آخر، اختتمت أيضاً منافسات بطولة إيسكو، بولاية كنتاكي الأميركية، بفوز الأميركي ستيفن فيسك، الذي احتاج إلى خوض 3 جولات فاصلة للتفوق بفارق ضربة واحدة على الكندي تايلور بيندريث، بعد تساويهما برصيد 16 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربعة الرئيسية للبطولة.

ومن المقرر أن تقام التصفيات الختامية في الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف.