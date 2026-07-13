برشلونة يتصدر قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً في نصف نهائي المونديال

دبي (وام)

تصدّر برشلونة الإسباني، قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بوجود 10 من لاعبيه ضمن صفوف المنتخبات الأربعة المتأهلة، وهي الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا.

ويبرز الحضور الكثيف للاعبي برشلونة في صفوف المنتخبات المتأهلة، ولا سيما المنتخب الإسباني الذي يضم 8 لاعبين هم: لامين يامال، وبيدري، وجافي، وداني أولمو، وفيران توريس، وإريك جارسيا، وباو كوبارسي، وجوان جارسيا، إلى جانب الفرنسي جول كونديه والإنجليزي أنتوني جوردون.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بـ 8 لاعبين، يتقدمهم 5 مع المنتخب الأرجنتيني، هم جوليان ألفاريز، وناويل مولينا، وجونزاليس، وتياجو ألمادا، وجوليانو سيميوني، إضافة إلى الثلاثي الإسباني ماركوس يورينتي، وأليكس باينا، ومارك بوبيل.

ويتساوى معه أرسنال الإنجليزي بالعدد نفسه، إذ يمثّله ديكلان رايس، وبوكايو ساكا، وإيبيريتشي إيزي، ونوني مادويكي مع إنجلترا، وديفيد رايا، ومارتن زوبيميندي، وميكيل ميرينو مع إسبانيا، إلى جانب ويليام ساليبا مع فرنسا.

وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الرابع بـ 6 لاعبين، هم الفرنسيون عثمان ديمبيلي، وبرادلي باركولا، وديزيريه دوي، ووارن زاير-إيمري، ولوكاس هيرنانديز، إلى جانب الإسباني فابيان رويز.

وحلَّ مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الخامس بـ 5 لاعبين، هم مارك جويهي، وأورايلي، وجيمس ترافورد مع إنجلترا، ورودري مع إسبانيا، وريان شرقي مع فرنسا.