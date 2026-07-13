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الرياضة

ميلفين للمنتخبات الوطنية.. «الدراجات» إلى «مونديال كندا» و«آسياد اليابان»

ميلفين للمنتخبات الوطنية.. «الدراجات» إلى «مونديال كندا» و«آسياد اليابان»
13 يوليو 2026 13:13

دبي (وام)

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يشارك منتخب الشباب في بطولة العالم للدراجات على الطريق، التي تستضيفها كندا خلال الفترة من 13 إلى 29 سبتمبر المقبل، حيث يمثل الفريق كل من سيف الغاوي، ومحمد العليلي، وسلطان الحمادي، وحارب المرزوقي.كما يستعد منتخب الكبار للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين، بوفد يضم نحو 12 لاعباً ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات. وأعلن اتحاد الإمارات للدراجات التعاقد مع المدرب الأسترالي إيان كريك ميلفين لقيادة المنتخبات الوطنية، استعداداً للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. وفي إطار برنامج الإعداد، يواصل الاتحاد تنفيذ معسكر خارجي في إيطاليا وبلجيكا خلال الفترة من 6 يوليو إلى 13 سبتمبر، برئاسة محمد بن شفيع مدير المنتخبات الوطنية، ويتضمن برنامجاً فنياً وبدنياً مكثفاً، إلى جانب المشاركة في عدد من سباقات الطريق والمضمار. ويضم المعسكر في مرحلته الحالية الدراجين أحمد المنصوري، وسعيد حبش، وعبدالعزيز الهاجري، ومحمد العليلي، وسيف الغاوي، على أن ينضم في المرحلة التالية كل من محمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، وحارب المرزوقي، وسلطان الحمادي، لاستكمال برنامج الإعداد حتى موعد الاستحقاقات المقبلة.

اتحاد الدراجات
منتخب الدراجات
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