مفاجأة.. ليفربول يفكر في تعويض صلاح بضم مبابي!

معتز الشامي (أبوظبي)

عناق عابر على خط الملعب بين يورجن كلوب وكيليان مبابي، أعاد فتح واحد من أكثر الملفّات إثارة في تاريخ انتقالات ليفربول الحديث، ويتضمن سؤالاً عن ماذا لو ارتدى النجم الفرنسي القميص الأحمر ولعب تحت قيادة المدرب الألماني في آنفيلد؟.

والتقى الثنائي مُجدَّداً عقب انتصار فرنسا على المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، وتبادلا حديثاً ودياً أعاد إلى الأذهان قصة بدأت قبل تسع سنوات، عندما تحرك ليفربول بكل قوته لمحاولة ضم الموهبة الصاعدة آنذاك من موناكو.

وكان مبابي يبلغ 18 عاماً فقط، لكنه أصبح هدفاً لأكبر أندية أوروبا بعد انفجاره مع موناكو. وقد استثمر ليفربول وقتاً وجهداً كبيرين في مراقبته، قبل أن يصعد كلوب على متن طائرة خاصة من بلاكبول للقاء اللاعب وأفراد عائلته.

ووصف كلوب تلك المحاولة لاحقاً بأنها «أغلى صفقة لم تتم» بالنسبة إلى ليفربول، موضحاً أن عائلة مبابي انضمت إليه على متن طائرة فاخرة، حيث دار نقاش مطوّل حول المشروع الرياضي للنادي ومستقبل اللاعب، قبل أن يختار الفرنسي الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ودفع النادي الباريسي 180 مليون يورو لإتمام الصفقة، وهو مبلغ كان يفوق قدرات ليفربول في ذلك الوقت، خاصة أن النادي كان يُعيد بناء تشكيلته ويخطّط لصفقات أخرى صنعت لاحقاً عصره الذهبي.

وهنا يبدأ السؤال الأكثر إثارة: هل كان وصول مبابي سيغيّر تاريخ ليفربول إلى الأفضل، أم كان سيهدم منظومة هجومية أصبحت واحدة من أشهر الثلاثيات في تاريخ الدوري الإنجليزي؟

وفي صيف 2017 تعاقد ليفربول مع محمد صلاح، قبل أن يشكّل النجم المصري مع ساديو ماني وروبرتو فيرمينو مثّلثاً، قاد الفريق إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي. ولو وصلت صفقة مبابي، ربما لم يكن لينضم صلاح أصلاً، أو ربما اضطر النادي للتخلي عن صفقات أخرى لتوفير الأموال.

وعاد اسم مبابي إلى طاولة ليفربول في أكثر من مناسبة، خصوصاً في 2022، عندما كان صلاح يفاوض على تجديد عقده، ورحل ماني إلى بايرن ميونيخ. واعترف مبابي وقتها بأنه تحدّث مع مسؤولي النادي، كاشفاً عن أن والدته تشجّع ليفربول، لكن المحادثات لم تتطور إلى عرض جاد.

وفي 2023 تجدّدت التكهنات بإمكانية انتقاله على سبيل الإعارة، إلا أن كلوب حسم الأمر مجدداً، مؤكِّداً أن الشروط المالية لا تناسب ناديه.

واليوم، وبعد وصول مبابي إلى ريال مدريد وبلوغه قمة نضجه الكروي، أصبحت فكرة انتقاله إلى ليفربول مجرد خيال. لكن بعض الصفقات تكتب التاريخ عند إتمامها، وأخرى تظل أكثر إثارة لأنها لم تحدث أبداً.