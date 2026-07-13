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الرياضة

3 وديات تنتظر خورفكان في معسكر تركيا

ريلوانو ساركي عقب توقيعه لفريق خورفكان (من المصدر)
13 يوليو 2026 15:00


فيصل النقبي (خورفكان)

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يدخل فريق خورفكان المرحلة الأهم من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، من خلال معسكره الخارجي المُقام في تركيا، الذي يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل انطلاق منافسات الموسم
ويفتتح خورفكان مبارياته الودية 21 يوليو بمواجهة فريق الخور القطري، قبل أن يلتقي الرائد السعودي 25 يوليو، فيما يختتم مبارياته الخارجية بمواجهة فريق زد المصري 30 يوليو، على أن تعود بعثة الفريق إلى الدولة في الأول من أغسطس لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد.
ويعتزم المدرب الوطني عبدالمجيد النمر منح الفرصة لجميع اللاعبين خلال مباريات المعسكر، من أجل الوقوف على مستوياتهم الفنية، وتجربة أكثر من أسلوب وخطة، إلى جانب تعزيز الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين المستمرين، بما يساعد الجهاز الفني على الوصول إلى التشكيلة الأنسب قبل انطلاق الموسم الرسمي.
من جانب آخر، عزّزت شركة نادي خورفكان لكرة القدم صفوف الفريق، بالتعاقد مع اللاعب ريلوانو ساركي، قادماً من نادي العين، في خطوة تهدف إلى دعم خيارات الجهاز الفني خلال الموسم الجديد، ضمن سياسة النادي الرامية إلى تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة. 

خورفكان
نادي خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
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