«فتيات الشارقة».. «7 نجوم» في بطولة الإمارات للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

فرض نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة حضوره بقوة في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج 2026، التي نظّمها اتحاد الشطرنج، بعدما حصدت لاعباته سبع ميداليات، إلى جانب مراكز متقدمة في مختلف الفئات العمرية، في تأكيد جديد على تميُّز قاعدة النادي وقدرته على إعداد المواهب النسائية.

وفي منافسات تحت 8 سنوات، تُوِّجت الريم عيسى إلياس بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما أحرزت نور راشد الغفاري المركز الثاني والميدالية الفضية، كما واصلت لاعبات النادي تألقهنّ في الفئات العمرية الأصغر، بإحراز حور فيصل الميدالية الذهبية لفئة تحت 7 سنوات، وفاطمة فاروق الميدالية الذهبية لفئة تحت 6 سنوات.

وفي بطولة تحت 10 سنوات، نالت حفصة عيسى المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصلت مريم خالد النعيمي على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وجاءت بدرية أحمد السويدي في المركز الرابع.

وعلى صعيد منافسات السيدات، واصلت عهود عيسى تألقها بحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الإمارات للسيدات 2026، لتؤكد استمرار حضور لاعبات النادي في منصات التتويج بمختلف الفئات.

وأكدت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن النتائج التي حققتها لاعبات النادي تعكس جودة العمل الفني والإداري، والاهتمام المتواصل بإعداد اللاعبات وصقل مواهبهن وفق برامج تطويرية متكاملة.

وقالت: «نفخر بما حققته لاعباتنا من نتائج مميزة في بطولة الإمارات، والتي تؤكد نجاح استراتيجية النادي في بناء قاعدة قوية من اللاعبات القادرات على المنافسة في مختلف الفئات العمرية، هذه الإنجازات تُمثل حافزاً لمواصلة العمل والتطوير، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة، بما يرسّخ مكانة النادي، ويعزّز حضور الشطرنج النسائي الإماراتي على المستويين المحلي والدولي».