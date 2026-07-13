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الرياضة

المونديال يبوح بالأسرار في رحلة الكشف عن «زعيم» الأربعة الكبار

المونديال يبوح بالأسرار في رحلة الكشف عن «زعيم» الأربعة الكبار
13 يوليو 2026 15:45

معتز الشامي (أبوظبي)
بدأت 48 دولة رحلة المونديال قبل أكثر من شهر، غادر منها 44 منتخباً، ولم يبقَ في سباق كأس العالم 2026 سوى أربعة أسماء تحمل أربعة أحلام مختلفة.
فرنسا وإسبانيا وصلتا إلى نصف النهائي بقوة الأداء وصلابة المنظومة، بينما شقّت الأرجنتين وإنجلترا طريقهما بأسلوب آخر، قائم على النجاة واستدعاء عبقرية النجوم في اللحظات الحاسمة.
وفي إعادة تقييم للمنتخبات بعد انتهاء ربع النهائي، حافظت فرنسا على صدارة المرشحين، متقدمةً على إسبانيا، ثم الأرجنتين وإنجلترا.
ويبدو المنتخب الفرنسي حتى الآن الفريق الأكثر اكتمالاً، ففي ست مباريات انتهت بستة انتصارات، سجّل خلالها 16 هدفاً ولم يستقبل سوى هدفين. وإذا أفلت المنافس من كيليان مبابي، متصدّر هدافي البطولة بثمانية أهداف، سيجد أمامه عثمان ديمبيلي صاحب خمسة أهداف، بينما يتصدر مايكل أوليز قائمة صانعي الأهداف بخمس تمريرات حاسمة.
لكن قوة فرنسا لا تتوقف عند هجومها المرعب، فقد خرجت بشباك نظيفة من مبارياتها الثلاث في الأدوار الإقصائية، ولم تسمح لمنافسيها بصناعة فرص حقيقية، ما جعلها تجمع بين القدرة على الحسم والسيطرة الدفاعية.
خلفها مباشرة تأتي إسبانيا، التي لا تكتسح منافسيها، لكنها تعرف كيف تخنقهم وتنتظر اللحظة المناسبة لتوجيه الضربة. وسجّل ميكيل ميرينو هدفاً متأخراً جديداً قاد به «لا روخا» للفوز على بلجيكا 2-1، بعد مباراة لم يصنع فيها المنتخب البلجيكي سوى 0.37 هدف متوقع.
واستقبلت إسبانيا أمام بلجيكا هدفها الأول في البطولة، إلا أن دفاعها لا يزال أحد أهم أسلحتها، حتى مع عدم ظهور لامين يامال بأفضل صورة، بعدما اكتفى بهدف واحد دون أي تمريرة حاسمة. لذلك تبدو مواجهة فرنسا وإسبانيا صراعاً مثالياً بين قوة هجومية لا ترحم ومنظومة دفاعية يصعب كسرها.
أما الأرجنتين، فتحتل المركز الثالث، رغم وصولها دون تقديم أداء مقنع. احتاج حامل اللقب إلى وقت إضافي لعبور الرأس الأخضر، ثم عاد من التأخر 2-0 أمام مصر قبل 11 دقيقة من النهاية، قبل أن يتجاوز سويسرا المنقوصة عددياً بعد وقت إضافي جديد.
وقد يصبح الإرهاق عدواً للأرجنتين، لكنها تملك ليونيل ميسي وخبرة فريق يعرف كيف يخرج من المواقف المستحيلة.
وفي المركز الرابع تأتي إنجلترا، أو «منتخب جود بيلينجهام» كما تصفه التقارير الإعلامية منذ انطلاق البطولة، فقد سجّل نجم ريال مدريد هدفي الفوز على النرويج، وأنقذ فريقاً لم يقنع مدربه توماس توخيل بأدائه.
إنجلترا هي الأقل إبهاراً بين الأربعة، لكنها ما زالت حاضرة. وفي بطولات كأس العالم، لا يفوز دائماً من يقدم الكرة الأجمل، بل مَن يعرف كيف يبقى واقفاً حتى اللحظة الأخيرة؟

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