المونديال يفقد عقله 292 مرة!

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل كأس العالم 2026 تسجيل أرقام هجومية لافتة، بعدما بلغ متوسط التهديف 2.92 هدف في المباراة الواحدة، عقب ختام الدور ربع النهائي، وذلك بعد تسجيل 292 هدفاً في أول 100 مباراة من البطولة، ليصبح أعلى مُعدّل تهديف في كأس العالم منذ مونديال المكسيك 1970، الذي سجّل متوسطاً بلغ 2.97 هدف للمباراة.

ويُعد هذا الرقم الأعلى خلال آخر 14 نُسخة من كأس العالم، في بطولة تشهد مستويات هجومية مرتفعة منذ انطلاقتها، مع استمرار تسجيل الأهداف بمعدلات متقاربة في مختلف الأدوار.

وتجاوزت حصيلة أهداف مونديال 2026 بالفعل الرقم القياسي السابق لإجمالي الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، والمسجَّل باسم مونديال قطر 2022، الذي شهد 172 هدفاً بمشاركة 32 منتخباً.

وقبل انطلاق النُّسخة الحالية، بلغ إجمالي أهداف جميع بطولات كأس العالم عبر التاريخ 2720 هدفاً، بينما ارتفع هذا الرقم الآن إلى 3012 هدفاً بعد الأهداف الـ292 المسجّلة حتى نهاية الدور ربع النهائي.

كما أن النُّسخة الحالية، بوصفها الأولى في تاريخ البطولة التي تضم 48 منتخباً، أصبحت بالفعل الأكثر تهديفاً في تاريخ كأس العالم من حيث إجمالي الأهداف المسجّلة، وشهد دور المجموعات تسجيل 215 هدفاً في 72 مباراة، بمتوسط 2.98 هدف للمباراة، وهو أعلى معدّل بين مراحل البطولة حتى ذلك الوقت.

وكانت المجموعة التي ضمّت فرنسا والنرويج والسنغال والعراق الأكثر تسجيلاً للأهداف بإجمالي 27 هدفاً، بينما جاءت المجموعة التي ضمّت إسبانيا والرأس الأخضر وأوروجواي والسعودية الأقل تهديفاً برصيد 11 هدفاً.

وعلى مستوى المنتخبات، تتصدر الأرجنتين قائمة أقوى الهجمات حتى الآن برصيد 17 هدفاً، تليها فرنسا بـ16 هدفاً، ثم بلجيكا، برصيد 14 هدفاً، فيما سجّلت إنجلترا والنرويج 13 هدفاً لكل منهما.

كما حافظت البطولة على نسقها الهجومي خلال دور الـ32، الذي شهد تسجيل 42 هدفاً في 16 مباراة، بمتوسط 2.62 هدف للمباراة.

وفي دور الـ16، سجُلت 23 هدفاً خلال 8 مباريات، ليرتفع المتوسط إلى 2.87 هدف للمباراة الواحدة.

وتفوّق الدور ربع النهائي على جميع المراحل السابقة من حيث المعدّل التهديفي، بعدما شهد تسجيل 12 هدفاً في 4 مباريات، بمتوسط بلغ 3 أهداف كاملة في المباراة الواحدة، ورفعت هذه الحصيلة إجمالي أهداف البطولة إلى 292 هدفاً في 100 مباراة، مع استقرار المتوسط العام عند 2.92 هدف للمباراة.

ويضع هذا المعدّل النُّسخة الحالية ضمن أكثر نُسخ كأس العالم هجومية في التاريخ، ولا يزال الرقم القياسي مسجَّلاً باسم مونديال سويسرا 1954 بمتوسط 5.38 هدف للمباراة، يليه مونديال فرنسا 1938 بمتوسط 4.67، ثم إيطاليا 1934 بمتوسط 4.12، والبرازيل 1950 بمتوسط 4 أهداف، وأوروجواي 1930 بمتوسط 3.89 هدف.

في المقابل، كانت أقل النُّسخ تهديفاً هي إيطاليا 1990 بمتوسط 2.21 هدف للمباراة، ثم جنوب أفريقيا 2010 بمتوسط 2.27، وألمانيا 2006 بمتوسط 2.30.