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الرياضة

كلباء يدشّن ودياته 17 يوليو

كلباء يدشّن ودياته 17 يوليو
13 يوليو 2026 18:00


فيصل النقبي (كلباء)
يواصل فريق كلباء تحضيراته اليومية في معسكره الخارجي المُقام في سلوفينيا، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد، حيث انتظم اللاعبون في تدريبات مكثّفة بقيادة المدرب الإسباني فيكتور سانشيز، الذي يركّز على رفع الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتطبيق الجوانب التكتيكية المختلفة.
ومن المقرر أن يخوض كلباء أولى مبارياته الودية في المعسكر يوم 17 يوليو الجاري أمام أحد الفرق المحلية، في افتتاح سلسلة المباريات التجريبية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى الوقوف على مستويات جميع اللاعبين، وتقييم مدى استيعابهم للأفكار الفنية قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد.
ويواصل الفريق خوض بقية مبارياته الودية وفق الجدول الزمني الذي اعتمدته إدارة النادي، بالتنسيق مع الجهاز الفني، حتى نهاية المعسكر، على أن تشهد هذه المواجهات تدرُّجاً في قوة المنافسين، بما يحقق أقصى استفادة فنية، ويمنح المدرب فرصة لتجربة مختلف العناصر، والوصول إلى التشكيلة الأنسب قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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