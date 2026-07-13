الإثنين 13 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

1579 هدفاً تضع الدوريات الأوروبية على قمة «المونديال»

1579 هدفاً تضع الدوريات الأوروبية على قمة «المونديال»
13 يوليو 2026 18:15

عمرو عبيد (القاهرة)
منذ عقود طويلة، صُنّفت بطولات الدوري في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا، على أنها الأقوى أوروبياً وعالمياً على الإطلاق، وحصلت على هذا الحق، بسبب تفوّق أنديتها وتميّز لاعبيها، بجانب الكثير من الأمور المالية والتسويقية، وغيرها من الأسباب، ويبدو أن تاريخ كأس العالم يعترف بهذا الواقع أيضاً، بطريقة فريدة جداً.
إحصاءات «الاتحاد» الخاصة اكتشفت أن الكُرة الإنجليزية، باختلاف درجات الدوري لديها، لاسيما «البريميرليج»، قدّمت عبر أنديتها ولاعبيها 370 هدفاً في تاريخ «المونديال»، لتتصدّر المشهد في تلك القائمة الخاصة، يليها الأندية الإيطالية، التي أحرز لاعبوها 342 هدفاً، مقابل 328 لنجوم الفرق الإسبانية، بينما أحرز ممثلو الفرق الألمانية 307 أهداف، ورغم الفارق الكبير، إلا أن كُرة الأندية الفرنسية ظلت بين «الـ5 الكبار»، بإجمالي 232 هدفاً.
وبمجموع 1579 هدفاً، سجّلها نجوم الأندية من مُختلف درجات الدوري في تلك الدول الأوروبية الكُبرى، يظهر تأثيرها الكبير على حصاد كأس العالم، عبر التاريخ، إذ أن هذا يزيد على نصف عدد الأهداف، التي سُجّلت على مدار جميع نُسخ المونديال، وتحديداً نحو 52% منها، وهي حصيلة غير عادية على الإطلاق، تجعل من المنطقي أن توصف الكُرة في تلك الدول، بأنها الأقوى والأكبر دائماً.
وبين «توب 10»، يظهر نجوم الدوري البرازيلي المحلي في الصورة، بنسبة جيدة، حيث احتلوا المركز السادس برصيد 162 هدفاً، وهو فارق كبير بالتأكيد عن الحصاد الأوروبي، أما المركز السابع، فكان من نصيب نجوم الأندية المجرية، خاصة في ظل توهجهم الهائل خلال خمسينيات القرن الماضي، وجمعوا إجمالاً 83 هدفاً مونديالياً، مقابل 80 لنظرائهم في هولندا، كما ظهر نجوم الأرجنتين المحليين في المرتبة التاسعة بـ65 هدفاً، يليهم ممثلو الأندية البلجيكية بإجمالي 63 هدفاً.
المُدهش أن المونديال الحالي يُعد الأفضل بالنسبة لـ«الإنجليز»، الذين سجّل لاعبو أنديتهم المُختلفة 73 هدفاً حتى الآن، مقابل 44 في 2018 و40 في 2022، بينما كان التأثير ضعيفاً جداً في بطولات الحقبة القديمة، أما «الطليان» فكانت فترة تسعينيات القرن السابق الأفضل هم، بواقع 36 هدفاً في مونديال 1990، و34 في 1994.
في حين سار نجوم الأندية الإسبانية على النهج الإنجليزي، بتسجيلهم 40 هدفاً مرتين، في الكأس الحالية وكذلك نُسخة 2018، وكان الظهور «الألماني» الأفضل في مونديال 2014، بـ35 هدفاً، مقابل 27 هدفاً للاعبي الأندية الفرنسية في 2022، وسجّلوا أيضاً 24 هدفاً حتى الآن في البطولة الحالية، و20 في «مونديال 1958».

أخبار ذات صلة
10 أزمات تهز مونديال 2026 وتضع الفيفا «تحت الحصار»
المونديال يبوح بالأسرار في رحلة الكشف عن «زعيم» الأربعة الكبار
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2026
الكرة الإنجليزية
الدوري البرازيلي
آخر الأخبار
«حماس وشغف» وعد ديميكيليس لجماهير لايبزج
الرياضة
«حماس وشغف» وعد ديميكيليس لجماهير لايبزج
اليوم 20:00
جامعة الدول العربية
الأخبار العالمية
جامعة الدول العربية: أمن أي دولة عربية هو أمن للعالم العربي بأسره
اليوم 19:49
البرازيلي أندريه سانتوس ينضم إلى مانشستر يونايتد
الرياضة
البرازيلي أندريه سانتوس ينضم إلى مانشستر يونايتد
اليوم 19:46
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
علوم الدار
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
اليوم 19:32
أعلام الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعين مبعوثاً جديداً لكوسوفو
اليوم 19:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©