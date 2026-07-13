1579 هدفاً تضع الدوريات الأوروبية على قمة «المونديال»

عمرو عبيد (القاهرة)

منذ عقود طويلة، صُنّفت بطولات الدوري في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا، على أنها الأقوى أوروبياً وعالمياً على الإطلاق، وحصلت على هذا الحق، بسبب تفوّق أنديتها وتميّز لاعبيها، بجانب الكثير من الأمور المالية والتسويقية، وغيرها من الأسباب، ويبدو أن تاريخ كأس العالم يعترف بهذا الواقع أيضاً، بطريقة فريدة جداً.

إحصاءات «الاتحاد» الخاصة اكتشفت أن الكُرة الإنجليزية، باختلاف درجات الدوري لديها، لاسيما «البريميرليج»، قدّمت عبر أنديتها ولاعبيها 370 هدفاً في تاريخ «المونديال»، لتتصدّر المشهد في تلك القائمة الخاصة، يليها الأندية الإيطالية، التي أحرز لاعبوها 342 هدفاً، مقابل 328 لنجوم الفرق الإسبانية، بينما أحرز ممثلو الفرق الألمانية 307 أهداف، ورغم الفارق الكبير، إلا أن كُرة الأندية الفرنسية ظلت بين «الـ5 الكبار»، بإجمالي 232 هدفاً.

وبمجموع 1579 هدفاً، سجّلها نجوم الأندية من مُختلف درجات الدوري في تلك الدول الأوروبية الكُبرى، يظهر تأثيرها الكبير على حصاد كأس العالم، عبر التاريخ، إذ أن هذا يزيد على نصف عدد الأهداف، التي سُجّلت على مدار جميع نُسخ المونديال، وتحديداً نحو 52% منها، وهي حصيلة غير عادية على الإطلاق، تجعل من المنطقي أن توصف الكُرة في تلك الدول، بأنها الأقوى والأكبر دائماً.

وبين «توب 10»، يظهر نجوم الدوري البرازيلي المحلي في الصورة، بنسبة جيدة، حيث احتلوا المركز السادس برصيد 162 هدفاً، وهو فارق كبير بالتأكيد عن الحصاد الأوروبي، أما المركز السابع، فكان من نصيب نجوم الأندية المجرية، خاصة في ظل توهجهم الهائل خلال خمسينيات القرن الماضي، وجمعوا إجمالاً 83 هدفاً مونديالياً، مقابل 80 لنظرائهم في هولندا، كما ظهر نجوم الأرجنتين المحليين في المرتبة التاسعة بـ65 هدفاً، يليهم ممثلو الأندية البلجيكية بإجمالي 63 هدفاً.

المُدهش أن المونديال الحالي يُعد الأفضل بالنسبة لـ«الإنجليز»، الذين سجّل لاعبو أنديتهم المُختلفة 73 هدفاً حتى الآن، مقابل 44 في 2018 و40 في 2022، بينما كان التأثير ضعيفاً جداً في بطولات الحقبة القديمة، أما «الطليان» فكانت فترة تسعينيات القرن السابق الأفضل هم، بواقع 36 هدفاً في مونديال 1990، و34 في 1994.

في حين سار نجوم الأندية الإسبانية على النهج الإنجليزي، بتسجيلهم 40 هدفاً مرتين، في الكأس الحالية وكذلك نُسخة 2018، وكان الظهور «الألماني» الأفضل في مونديال 2014، بـ35 هدفاً، مقابل 27 هدفاً للاعبي الأندية الفرنسية في 2022، وسجّلوا أيضاً 24 هدفاً حتى الآن في البطولة الحالية، و20 في «مونديال 1958».