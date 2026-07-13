منتخب الأولمبياد الخاص يحل رابعاً في كأس العالم لكرة القدم الموحدة

أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخب الإمارات لكرة القدم الموحدة المركز الرابع ضمن المجموعة الثانية (B) في منافسات كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص - باريس 2026 التي استضافتها العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو الجاري.

وقدم اللاعبون والشركاء الموحدون خلال المنافسات أداءً قوياً عكس تطور الرياضة الموحدة في دولة الإمارات، والدعم الكبير الذي يحظى به أصحاب الهمم في الدولة.

وقال فهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى فرنسا: «نفخر برؤية منتخب الإمارات لكرة القدم الموحدة يمثّل وطننا الغالي، في أول نسخة من كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص تستضيفها فرنسا، وتجسّد هذه المشاركة التزام دولة الإمارات الثابت بمبادئ الدمج والتمكين من خلال الرياضة، وبينما يخوض أبطالنا وشركاؤهم الموحدون المنافسات على الساحة الدولية، فإنهم يحملون معهم قيم العزيمة والتلاحم والطموح التي تميز دولة الإمارات دائماً».

وقدّم المنتخب مستويات فنية متميزة في مواجهة عدد من المنتخبات الدولية، أبرزت مهارات اللاعبين وعزيمتهم وروح الفريق الواحد، ليختتم منافساته في المركز الرابع ضمن المجموعة الثانية (B)، التي تصدرها منتخب البرازيل، يليه منتخبا الإكوادور والسنغال على التوالي.

من جانبه، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «نثمّن ما حققه أبطالنا وشركاؤهم الموحدون من أداء استثنائي طوال المنافسات في إنجاز يسطر فصلاً جديداً في سجل إنجازات أصحاب الهمم، ويعكس ما يحظون به من رعاية كريمة ودعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، التي تضع تمكين أصحاب الهمم في مقدمة أولويات الوطن. كما يعكس إحراز المنتخب المركز الرابع الإعداد المكثف والعمل الدؤوب».

وجسّدت مشاركة المنتخب رسالة الأولمبياد الخاص في تعزيز الرياضة الموحدة وتمكين أصحاب الهمم، من خلال مشاركة اللاعبين إلى جانب الشركاء الموحدين في بيئة رياضية دامجة تعزز قيم التعاون والمساواة والعمل الجماعي.

وأضاف الهاشمي: «نتوجه بالتهاني إلى جميع أفراد المنتخب والجهازين الفني والإداري وشركائنا وداعمينا على هذا الإنجاز المتميز، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير برامج كرة القدم الموحدة، وتوسيع الفرص أمام لاعبينا لمواصلة مسيرة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات».

منظومة من الدعم والشراكات

يأتي هذا الإنجاز ثمرةً لمنظومة متكاملة من الشراكات الاستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ مفهوم الرياضة الموحدة وتطوير كرة القدم الموحدة في دولة الإمارات، وقد أدى نادي الوحدة دوراً رئيسياً في دعم تكوين فريق كرة القدم الموحدة، كما أسهمت جامعة أبوظبي في نشر الوعي بأهمية الرياضة الموحدة، وواصل اتحاد كرة القدم دعمه لبرامج كرة القدم في الأولمبياد الخاص، بوصفه شريكاً أساسياً في تطويرها ومساندة المبادرات التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم في مختلف المحافل الرياضية.