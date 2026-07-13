الإثنين 13 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روما يمدد تعاقده مع الأرجنتيني ديبالا حتى عام 2027

روما يمدد تعاقده مع الأرجنتيني ديبالا حتى عام 2027
13 يوليو 2026 17:20

 
روما (رويترز)
قال روما المنافس في دوري الدرجة الأولى ​الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا وقع على ⁠تمديد عقده ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2027.
وانضم ديبالا (32 ​عاماً) ‌إلى روما عام ⁠2022 ​بعد مسيرة استمرت سبع سنوات مع يوفنتوس، ليصبح عنصراً بارزاً في تشكيلة الفريق، حيث شارك ‌في 139 مباراة وسجل 45 ‌هدفاً في جميع المسابقات. كما ساعد روما في الوصول إلى ​نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول مع الفريق.
ومع ذلك، عانى اللاعب الأرجنتيني من الإصابات في الموسم الماضي، وخضع ‌لجراحة في الركبة ​في مارس وغاب على إثرها لما يقرب من أربعة أشهر، مما أثار الشكوك ​حول ‌مستقبله ⁠مع ‌النادي.
وأنهى روما ‌الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإيطالي ليضمن ⁠العودة إلى دوري أبطال أوروبا ​للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019. ويبدأ الفريق مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام فيورنتينا في 24 أغسطس.

أخبار ذات صلة
المونديال يفقد عقله 292 مرة!
«تحدث معي باحترام».. ماذا عن علاقة ميسي بالحكام!
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
ديبالا
روما
الدوري الإيطالي
الكالشيو
منتخب الأرجنتين
آخر الأخبار
«حماس وشغف» وعد ديميكيليس لجماهير لايبزج
الرياضة
«حماس وشغف» وعد ديميكيليس لجماهير لايبزج
اليوم 20:00
جامعة الدول العربية
الأخبار العالمية
جامعة الدول العربية: أمن أي دولة عربية هو أمن للعالم العربي بأسره
اليوم 19:49
البرازيلي أندريه سانتوس ينضم إلى مانشستر يونايتد
الرياضة
البرازيلي أندريه سانتوس ينضم إلى مانشستر يونايتد
اليوم 19:46
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
علوم الدار
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
اليوم 19:32
أعلام الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعين مبعوثاً جديداً لكوسوفو
اليوم 19:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©