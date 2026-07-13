روما يمدد تعاقده مع الأرجنتيني ديبالا حتى عام 2027



روما (رويترز)

قال روما المنافس في دوري الدرجة الأولى ​الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا وقع على ⁠تمديد عقده ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2027.

وانضم ديبالا (32 ​عاماً) ‌إلى روما عام ⁠2022 ​بعد مسيرة استمرت سبع سنوات مع يوفنتوس، ليصبح عنصراً بارزاً في تشكيلة الفريق، حيث شارك ‌في 139 مباراة وسجل 45 ‌هدفاً في جميع المسابقات. كما ساعد روما في الوصول إلى ​نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول مع الفريق.

ومع ذلك، عانى اللاعب الأرجنتيني من الإصابات في الموسم الماضي، وخضع ‌لجراحة في الركبة ​في مارس وغاب على إثرها لما يقرب من أربعة أشهر، مما أثار الشكوك ​حول ‌مستقبله ⁠مع ‌النادي.

وأنهى روما ‌الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإيطالي ليضمن ⁠العودة إلى دوري أبطال أوروبا ​للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019. ويبدأ الفريق مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام فيورنتينا في 24 أغسطس.