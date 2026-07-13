البرازيلي أندريه سانتوس ينضم إلى مانشستر يونايتد



لندن (أ ب)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي أندريه سانتوس قادماً من تشيلسي بعقد لمدة خمسة أعوام.

ولم يكشف مانشستر يونايتد عن القيمة المالية لضم اللاعب البالغ من العمر 22، فيما قدرتها وسائل إعلام بـ50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار) حيث اتفق مع ناديه على انتقاله يوم الأربعاء الماضي.

وأصبح سانتوس أول صفقات مانشستر يونايتد هذا الصيف وغادر تشيلسي بعد عامين ونصف بعدما شارك في 47 مباراة في كل البطولات الموسم الماضي.

وأصدر مانشستر يونايتد، الذي أعلن عن الصفقة في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»، فيديو قبل الإعلان الرسمي وقال في بيانه إنه أكمل صفقة أندريه سانتوس، وأضاف: «اللاعب البرازيلي الدولي وقع على عقد يمتد حتى يونيو 2031 مع إمكانية التجديد لعام آخر».

وجاء تعاقد مانشستر يونايتد مع لاعب الوسط البرازيلي أندري سانتوس قادماً من تشيلسي، ليضيف لمسة جديدة في وسط الملعب بعد رحيل مواطنه كاسيميرو.

وانضم سانتوس إلى مانشستر يونايتد بعقد لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد أسابيع من رحيل كاسيميرو بنهاية عقده مع الفريق.

وقال سانتوس في بيان له: «كل شيء يتعلق بمانشستر يونايتد مميز للغاية، هذا شعور رائع أن أنضم إلى الفريق الذي لعب به نجوم أعتز بهم كثيراً».

وأضاف: «كلاعب وسط أنا متحمس للغاية للحصول على فرصة التعلم من لاعب وسط كبير مثل مايكل كاريك، أنه المدرب المثالي لمساعدتي على المضي قدماً في مسيرتي وتحقيق أحلامي».