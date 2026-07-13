«حماس وشغف» وعد ديميكيليس لجماهير لايبزج

لايبزج (د ب أ)

تعهد الأرجنتيني مارتن ديميكيليس بالحماس والشغف خلال تقديمه رسمياً كمدرب لفريق لايبزج الألماني، اليوم الاثنين، وقال ديميكيليس /45 عاما/: «شرف لي أن أكون جزءا من هذا النادي، أريد أن نخطو معا إلى الأمام، الحماس والشغف والشجاعة والأداء الهجومي، هذه كلمات أحبها كثيرا».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «وكذلك العدوانية والحماسة، في كل احتكاك، اللعب بأسلوب هجومي بشجاعة، والدفاع بشجاعة، وإظهار لغة الجسد المناسبة»، ويتولى ديميكيليس المهمة خلفًا لأولي فيرنر الذي رحل عن منصبه بعد موسم واحد فقط، رغم أنه قاد الفريق للحصول على المركز الثالث في الدوري الألماني والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال ديميكيليس، مدافع بايرن ميونيخ السابق، إنه تواصل مع جميع اللاعبين، ومنهم النجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي، والذي تسعى لضمه أندية كبيرة بعد تألقه مع لايبزج في موسمه الأول ومع منتخب بلاده في كأس العالم.

وقال ديميكيليس: «يان مرتبط بعقد مع الفريق وعليه العودة». فيما قال المدير الرياضي مارسيل شايفر: «يجب أن يستمتع بإجازته، لدينا نية واضحة للعمل مع لاعبينا لأكثر من عام».

واستعدادا للموسم الجديد، ضم لايبزج حتى الآن كل من عبدول كونيه وروكو ريتز، كما تمّ الترتيب للتعاقد مع بريان جرودا على سبيل الإعارة مرة أخرى بعقد تتضمن شراء إلزاميًا فيما بعد.

ويستهل لايبزج الموسم 22 أغسطس المقبل بمواجهة آينتراخت ترير، أحد فرق الدرجة الرابعة، في الدور الأول من كأس ألمانيا، ويخوض مباراته الافتتاحية في بطولة الدوري بعد أسبوع على أرضه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.