15 ميدالية لمنتخب الجوجيتسو في افتتاح بطولة آسيا للشباب



ألماتي (الاتحاد)

استهل منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشاركته في النسخة الثالثة من بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب، بتحقيق نتائج مميزة في منافسات فئة تحت 16 عاماً، التي أقيمت اليوم في صالة «ألماتي أرينا» بكازاخستان، بعدما حصد لاعبوه عدداً من الميداليات الملونة، في بداية واعدة لمشوار المنتخب في البطولة.

وقدم لاعبو ولاعبات المنتخب مستويات فنية قوية عكست جاهزيتهم العالية، ونجحوا في فرض حضورهم أمام نخبة من أبرز المواهب الآسيوية، بفضل الانضباط التكتيكي، والجاهزية البدنية، والقدرة على التعامل مع مجريات النزالات، ما قاد عدداً منهم إلى بلوغ الأدوار النهائية والصعود إلى منصات التتويج.

وحصد منتخب الإمارات لفئة تحت 16 عاماً 15 ميدالية، بواقع ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وسبع برونزيات؛ إذ أحرز عبدالرحمن طاهر البريكي ذهبية وزن تحت 40 كجم، وسعيد مروان القبيسي ذهبية وزن تحت 52 كجم، وفهد سعود الظاهري ذهبية وزن تحت 62 كجم، فيما نال سعود البلوشي فضية وزن تحت 44 كجم، وأحمد الكتبي فضية وزن تحت 48 كجم، وغياهيب الراشدي فضية وزن تحت 36 كجم، ومهرة بدر العزيزي فضية وزن تحت 40 كجم، وآية محمد البلوشي فضية وزن تحت 57 كجم. كما أحرز سالم سيف خالد برونزية وزن تحت 52 كجم، وخلفان القبيسي وخالد حمدان برونزيتي وزن تحت 56 كجم، ومايد علي الشامسي برونزية وزن تحت 69 كجم، وسعود جمعة الكعبي برونزية وزن تحت 77 كجم، فيما نالت ميثاء الكربي برونزية وزن تحت 40 كجم، ودانة أسد النقبي برونزية وزن تحت 63 كجم.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، أن النتائج تعكس العمل المتواصل خلال مرحلة الإعداد والحرص على تجهيز عناصر المنتخب للمنافسة بأعلى درجات الجاهزية، مشيداً بما قدمه اللاعبون واللاعبات من مستويات متميزة.

وقال إن أبناء وبنات الإمارات أظهروا ثقة كبيرة وقدرة على تنفيذ الخطط الفنية تحت الضغط، رغم قوة المنافسة وتقارب المستويات، وتمكنوا بتركيزهم وروحهم القتالية من حسم عدد من النزالات المهمة واعتلاء منصات التتويج.

وأضاف أن البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرة هذه الفئة العمرية، لما توفره من احتكاك قوي مع أبرز المواهب الآسيوية، مشيراً إلى أن المشاركة تندرج ضمن خطة متكاملة تهدف إلى صقل مهارات اللاعبين، وتعزيز خبراتهم التنافسية، وإعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات الإماراتية في رياضة الجوجيتسو.

من جانبه، أكد إبراهيم الحوسني، مدرب منتخب الإمارات تحت 16 عاماً، أن أداء اللاعبين شهد تطوراً ملحوظاً مع توالي النزالات، مشيراً إلى التزامهم بالتعليمات الفنية وقدرتهم على قراءة المنافسين وتكييف أسلوب اللعب وفق متطلبات كل مواجهة.

وقال إن اللاعبين دخلوا المنافسات بإعداد جيد، ونجحوا في ترجمة ما تدربوا عليه إلى أداء فعّال على البساط، مع التركيز على إدارة تفاصيل النزال وتحقيق التوازن بين المبادرة الهجومية والانضباط الدفاعي، مؤكداً استمرار الجهاز الفني في تحليل الأداء للاستفادة من هذه المشاركة وتعزيز نقاط القوة ومعالجة الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

وأعرب عبدالرحمن طاهر البريكي لاعب المنتخب المتوج بالميدالية الذهبية لوزن تحت 40 كجم عن فخره باعتلاء منصة التتويج، مؤكداً أن قوة المنافسة منذ النزال الأول حفزته على التركيز الكامل والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني، وأن تمثيل الإمارات مسؤولية كبيرة، فيما يشكل الفوز بالميدالية الذهبية دافعاً لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات.



منصة التتويج



أكدت اللاعبة آية محمد البلوشي المتوجة بالميدالية الفضية لوزن تحت 57 كجم أنها خاضت البطولة بهدف المنافسة على المركز الأول، مشيرة إلى أن الإعداد الجيد والثقة بالنفس ودعم الجهاز الفني أسهمت في تجاوز النزالات الصعبة، معربة عن سعادتها بالمساهمة في تعزيز رصيد المنتخب والوقوف على منصة التتويج.



نزالات فئة 18



تتواصل منافسات البطولة بإقامة نزالات فئة تحت 18 عاماً، حيث يتطلع منتخب الإمارات إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز رصيده من الميداليات.