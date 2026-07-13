وفاة حكم مستبعد من قائمة كأس العالم



لندن (رويترز)



توفي الحكم الهولندي روب ديبرينك عن عمر 38 عاماً، بعد نحو شهرين ​من استبعاده من قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم 2026، على خلفية تحقيق أجرته الشرطة البريطانية أغلق لاحقاً ⁠لعدم كفاية الأدلة.

ولم يتم الإعلان عن سبب ​الوفاة. وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في ​بيان «نشعر ‌بصدمة وحزن عميقين لوفاة روب ⁠ديبرينك. ​وبرحيله نفقد حكماً يحظى باحترام وتقدير كبيرين، وقبل ذلك زميلاً مخلصاً وإنساناً رائعاً».

وكان ديبرينك قد اختير ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو ‌في نهائيات كأس العالم 2026، قبل أن ‌يستبعده الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مايو الماضي، إثر توقيفه من قبل شرطة لندن ​في الشهر السابق. وكان الحكم الهولندي موجوداً في العاصمة البريطانية للمشاركة في إدارة مباراة بين كريستال بالاس الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي ضمن دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن تغلق القضية ‌لاحقاً بسبب عدم كفاية الأدلة. وقال ​ديبرينك في مقابلة مع صحيفة دي تيليجراف الهولندية «آلمني كثيراً أن أتهم ظلماً. ومنذ البداية تعاونت بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة، ​كما أبلغت الفيفا ‌واليويفا ⁠والاتحاد ‌الهولندي بجميع التفاصيل فوراً». وأضاف «أنا ممتن ‌للدعم الذي تلقيته من الاتحاد الهولندي والطريقة التي تعامل بها مع ⁠القضية. من المؤسف أن الفيفا قرر استبعادي ​من كأس العالم، وبالطبع أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ذلك».

وبدأ ديبرينك إدارة مباريات في دوري الدرجة الأولى الهولندي عام 2017، كما شارك ضمن طاقم حكام الفيديو المساعد ​في بطولة أوروبا 2024.