مبابي يصدم الفرنسيين قبل مواجهة إسبانيا

دالاس (رويترز)

​لم يكمل كيليان مبابي قائد فرنسا الحصة التدريبية الأخيرة ⁠لمنتخب بلاده أمس الاثنين، قبل مواجهة ​إسبانيا في ​قبل ‌نهائي كأس ⁠العالم لكرة ​القدم اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة طفيفة في الكاحل خلال الفوز ‌على المغرب في دور ‌الثمانية.

وقرر الجهاز الفني إراحة مبابي جزئياً ​خلال تدريبات أمس، بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت فيها ‌فرنسا 2-صفر على المغرب ​يوم الخميس.

ومن غير المتوقع أن تمنعه الإصابة من المشاركة ​في ‌مباراة اليوم.

وقال ⁠ديدييه ‌ديشامب مدرب ‌فرنسا للصحفيين "كيليان بخير".

وعند سؤاله بشأن ⁠خوض مبابي للتدريبات، ​أضاف ديشامب "نعم لقد تدرب. سمح له بأداء 10 دقائق في تمرين واحد بدلاً من ​15 دقيقة".