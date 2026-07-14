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الرياضة

مبابي يصدم الفرنسيين قبل مواجهة إسبانيا

مبابي يصدم الفرنسيين قبل مواجهة إسبانيا
14 يوليو 2026 09:37

دالاس (رويترز)
​لم يكمل كيليان مبابي قائد فرنسا الحصة التدريبية الأخيرة ⁠لمنتخب بلاده أمس الاثنين، قبل مواجهة ​إسبانيا في ​قبل ‌نهائي كأس ⁠العالم لكرة ​القدم اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة طفيفة في الكاحل خلال الفوز ‌على المغرب في دور ‌الثمانية.
وقرر الجهاز الفني إراحة مبابي جزئياً ​خلال تدريبات أمس، بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت فيها ‌فرنسا 2-صفر على المغرب ​يوم الخميس.
ومن غير المتوقع أن تمنعه الإصابة من المشاركة ​في ‌مباراة اليوم.
وقال ⁠ديدييه ‌ديشامب مدرب ‌فرنسا للصحفيين "كيليان بخير".
وعند سؤاله بشأن ⁠خوض مبابي للتدريبات، ​أضاف ديشامب "نعم لقد تدرب. سمح له بأداء 10 دقائق في تمرين واحد بدلاً من ​15 دقيقة".

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