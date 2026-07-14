152 لاعباً ولاعبة يدشّنون «الإمارات للفئات السنية للشطرنج»

الفجيرة (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية للشطرنج تحت 12 و14 و16 و18 و20 عاماً (المفتوحة والإناث)، التي ينظّمها اتحاد الشطرنج ضمن أجندة مسابقات الموسم المحلي، ويستضيفها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بمشاركة 152 لاعباً ولاعبة يمثّلون مختلف أندية الدولة.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والدكتور عبدالله آل بركت، رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، والدكتور جاسم هيكل، عضو مجلس إدارة النادي، فيما أجرى محمد وسيم الخياط، النائب الثاني لرئيس الاتحاد والأمين المالي، النقلة الأولى على الطاولة الرئيسية، إيذاناً بانطلاق المنافسات.

وجاءت الجولة الافتتاحية حافلة بالإثارة في مختلف الفئات، حيث حقق 17 لاعباً الفوز في منافسات تحت 12 عاماً للأولاد، فيما انتهت أربع مباريات بالتعادل، بينما سجّلت 17 لاعبة الفوز في منافسات الإناث للفئة ذاتها.

وفي فئة تحت 14 عاماً للأولاد، تقاسم 9 لاعبين الصدارة برصيد نقطة واحدة، مقابل تصدُّر 7 لاعبات منافسات الإناث بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى.

وفي منافسات تحت 16 عاماً للأولاد، تساوى 10 لاعبين في الصدارة بالنقطة الأولى، فيما انفردت هيام الحوسني، لاعبة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بصدارة منافسات الإناث، بينما جاءت فاطمة محمد راشد وريم الجسمي، لاعبتا نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثاني برصيد نصف نقطة لكلٍّ منهما.

وفي فئة تحت 18 عاماً للأولاد، تقاسم الصدارة الرباعي، حمدان الزعابي وعبدالله عتيق الرميثي من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وسافين سفر الله خان وحمد الكف من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد تحقيقهم الفوز في الجولة الأولى.

أما في منافسات تحت 18 عاماً للإناث، فتساوت ثلاث لاعبات في الصدارة برصيد نقطة واحدة، وهنّ، لؤلؤة خليفة الحمادي من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وزينب محمد خليل من نادي دبي للشطرنج والثقافة، وموزة الشامسي من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وفي منافسات تحت 20 عاماً، تقاسم الصدارة خليفة خالد، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ومحمد سعيد الشامسي، لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، فيما تصدّرت منافسات الشابات كلٌّ من زينب درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وأحلام راشد، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وأكد محمد وسيم الخياط، أن البطولة تُمثل إحدى أهم محطات الموسم للفئات السنية، لما تؤدّيه من دور محوري في اكتشاف وصقل المواهب وإعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة.

وقال: «تعكس مشاركة 152 لاعباً ولاعبة التطور المستمر الذي تشهده رياضة الشطرنج في دولة الإمارات، والجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية في إعداد اللاعبين واللاعبات بمختلف الفئات العمرية، كما تؤكد نتائج الجولة الأولى أننا أمام منافسات قوية ومستويات فنية واعدة».

وتوجّه بالشكر إلى نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على استضافة البطولة وتسخير جميع الإمكانات لإنجاحها، وقال: «نتطلع إلى استمرار المنافسات بالمستوى الفني والتنظيمي المتميز الذي يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد بتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المزيد من المواهب القادرة على تمثيل الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية».