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الرياضة

ماكجريجور يبدّد التكهنات ويؤكد العودة إلى قفص «يو إف سي»

ماكجريجور يبدّد التكهنات ويؤكد العودة إلى قفص «يو إف سي»
14 يوليو 2026 11:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعلن الإيرلندي كونور ماكجريجور، بطل العالم السابق في فئتين بمنظمة «يو إف سي»، خضوعه لعملية جراحية عقب الإصابة التي تعرّض لها في ركبته، خلال نزاله أمام الأميركي ماكس هولواي في الحدث الرئيسي لبطولة «يو إف سي 329»، مؤكداً عزمه العودة مجدداً إلى حلبة القتال.
وكانت عودة ماكجريجور الأولى بعد غياب دام خمس سنوات قد انتهت بصورة صادمة، بعدما توقفت المواجهة أمام هولواي بعد 69 ثانية فقط، إثر إصابة في الركبة أجبرت الحَكم على إيقاف النزال.
ونفى «المشاكس»، عبر حسابه على منصة إكس، كل ما تردّد بشأن دخوله النزال وهو يعاني من إصابة، مؤكداً أنه كان في أفضل حالاته البدنية، وقال: «لم أكن أعاني من أي إصابة قبل النزال، كنت أتدرب على الركلات والقفز طوال المعسكر، وحتى خلف الكواليس كنت في كامل جاهزيتي، ما حدث وقع فجأة ومن دون سابق إنذار».
وأضاف: «كنت في كامل تركيزي وجاهزيتي، ولا أصدّق ما حدث، الحديث عن أنني لم أكن مستعداً مجرد هراء، أنا مصدوم، لكنني لن أستسلم». 
وكشف ماكجريجور لاحقاً، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن خطته للمرحلة المقبلة، قائلاً: «عملية جراحية، ثم إعادة تأهيل، والعودة إلى تدريبات الفنون القتالية، سأحاول من جديد ولن أتوقف».
وكان دانا وايت، الرئيس التنفيذي لـ «يو إف سي»، رجّح أن تكون الإصابة عبارة عن تمزُّق في الرباط الصليبي الأمامي، مشيراً إلى أن التقييمات الطبية الأولية تتجه نحو هذا التشخيص، وقال وايت عقب البطولة: «كل مَن يعرف هذه الرياضة يدرك أن الغياب خمس سنوات يجعل العودة صعبة للغاية. نعتقد أنه تعرّض لتمزق في الرباط الصليبي، لكننا ننتظر التشخيص النهائي».
ولم يحسم رئيس المنظمة مستقبل النجم الإيرلندي، إلا أن تصريحات ماكجريجور الأخيرة بدّدت التكهّنات بشأن الاعتزال، مؤكداً تمسُّكه بخوض رحلة جديدة نحو العودة إلى المنافسات بعد اكتمال مرحلة العلاج والتأهيل.

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