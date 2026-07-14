دبا يدشّن الإعداد للموسم الجديد قبل معسكر القاهرة

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، بانطلاق التدريبات الجماعية بقيادة المدرب العراقي غازي الشمري، وسط حضور جميع اللاعبين، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى بطموحات كبيرة.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات اليومية حتى موعد المغادرة إلى المعسكر الخارجي في جمهورية مصر العربية، الذي يمتد خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل، ويتخلّله خوض أربع مباريات ودّية أمام فرق مصرية وخليجية وعربية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح الجهاز الفني الفرصة لتجربة جميع اللاعبين والوقوف على أفضل التشكيلات قبل انطلاق الموسم.

وفي مستهلِّ التجمع، ألقى أحمد سعيد الضحناني، رئيس مجلس إدارة النادي، كلمة أمام اللاعبين، أكد خلالها أهمية المرحلة المقبلة، مشدّداً على ضرورة الالتزام والانضباط وبذل أقصى الجهود خلال فترة الإعداد، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره في الموسم الجديد، مؤكداً أن الإدارة ستوفر جميع متطلبات النجاح للفريق خلال فترة الإعداد، وصولاً إلى بداية قوية في المنافسات الرسمية لتحقيق هدف العودة إلى دوري أدنوك للمحترفين.