غوسكوف يعوض راونتري «المصاب» بمواجهة أنكالايف في قمة «يو إف سي أبوظبي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلنت منظمة «يو إف سي» تغيير النزال الرئيسي لبطولة «ليلة النزال من يو إف سي» المقررة يوم 25 يوليو في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بعد تعرُّض الأميركي خليل راونتري جونيور للإصابة، ليحلَّ محله الأوزبكي بوغدان غوسكوف في مواجهة الروسي ماغوميد أنكالايف ضمن منافسات الوزن الخفيف الثقيل.

ويخوض غوسكوف، المصنّف العاشر في الفئة، أكبر تحدٍّ في مسيرته داخل المنظمة، بعدما حصل على فرصة المشاركة في الحدث الرئيسي لأول مرة، في مواجهة البطل السابق الذي يسعى لاستعادة موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

ويمتلك غوسكوف سجلاً احترافياً يبلغ 18 انتصاراً مقابل 3 هزائم، بينها 13 فوزاً بالضربة القاضية في الجولة الأولى، كما يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية، قبل تعادله بالأغلبية مع البولندي يان بلاخوفيتش في نزاله الأخير.

في المقابل، يخوض أنكالايف أول ظهور له منذ خسارة لقب الوزن الخفيف الثقيل أمام البرازيلي أليكس بيريرا في يو إف سي 320، بعدما كان قد انتزع الحزام من بيريرا في يو إف سي 313، ويأمل بتحقيق فوز يعيده مباشرة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

ويمنح التغيير غوسكوف فرصة ذهبية لإثبات نفسه أمام أحد أبرز الأسماء في الفئة، إذ يضعه الفوز على أنكالايف مباشرة بين أبرز المرشحين للمنافسة على الحزام.

وتشهد الأمسية أيضاً مواجهة مشتركة رئيسية في وزن الذبابة، تجمع الأسترالي ستيف إرسيج والأوزبكي رمضان تيميروف، إلى جانب عدد من النزالات المرتقبة، أبرزها إسلام دولاتوف أمام ويلينغتون تورمان، وريزفان كونييف أمام تايريل فورتشن، فيما تضم البطاقة التمهيدية مواجهات عدة، من بينها فالتر ووكر ضد توماس بيترسن، ونورولو علييف أمام مايك ديفيس.

وقبل النزال المرتقب في أبوظبي أهم الوجهات العالمية لاستضافة أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة، تتجه الأنظار فجر الأحد المقبل إلى أوكلاهوما سيتي، التي تستضيف مواجهة مرتقبة بين بطلَي العالم السابقين الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس والنيجيري كامارو عثمان في الوزن المتوسط.