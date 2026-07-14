يامال يستفز الفرنسيين: رحلة نيوجيرسي أجمل هدية في عيد ميلادي

أرلينجتون، تكساس(أ ف ب)

عاد الموهوب الإسباني لامين يامال إلى تصريحات قال فيها إنه لا يخشى فرنسا، مؤكداً أنه لم يكن "خائفاً" من "الزرق"، في محاولة لاحتواء جدل بدأ يتصاعد، عشية مواجهة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي مونديال أميركا الشمالية الثلاثاء في أرلينجتون بالقرب من دالاس.

وقال جناح نادي برشلونة الذي احتفل الإثنين بعيد ميلاده التاسع عشر: "سُئلت إن كنت أخاف من فرنسا، فأجبت لا. نحن أبطال أوروبا. إنها كرة القدم، كما قال (زميله في برشلونة الدولي الفرنسي جول) كونديه. إنها كرة قدم، بكل بساطة".

وأضاف اللاعب الذي بدا في قمة الاسترخاء وهو يضع عقداً لامعاً اشتراه لنفسه بالمناسبة: "لم أتلقَّ الكثير من الهدايا بعد. أفضل هدية ستكون الفوز الثلاثاء، إضافة إلى رحلة إلى نيوجيرسي حيث يقام النهائي على ملعب ميتلايف".

كما أشار الموهوب الإسباني الذي يتصاعد مستواه بعد بداية متواضعة في البطولة، رغم أنه لم يسجل سوى هدف واحد في الولايات المتحدة، إلى التحدي الذي طرحه مدربه لويس دي لا فوينتي بتسجيل هدف جديد الثلاثاء في مرمى فرنسا.

وقال يامال: "لا أقلق بشأن الأهداف، لكن من المميز دائماً التسجيل في هذا النوع من المباريات. أقبل التحدي. لهذا جئت إلى هنا".

وقبل ذلك بقليل، دعا مدربه دي لا فوينتي لاعبه إلى أن يكون "هادئاً. عمره 19 عاماً! لا داعي للتوتر. اليوم الكبير للامين لم يأتِ بعد. آمل أن يكون (الثلاثاء)، أو في النهائي إذا نجحنا في بلوغه".

وبهدوء مماثل للاعبه، رفض دي لا فوينتي الذي أقرّ بأنه "رومانسي" ويحب أغاني "خوليو إيجليسياس"، الجدل حول هوية المرشح للفوز، معتبراً أن ذلك لا يعني له "شيئاً" من حيث الأفضلية.

لكنه في المقابل شدد على تطور منتخب فرنسا منذ خسارتيه أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس أوروبا 2024 بنتيجة 0-2، وفي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بنتيجة 4-5.

وقال: "إنه منتخب أفضل بكثير. واصلوا التطور. اللاعبون استمروا في التقدم. تحسنت قدراتهم. هذا هو الأمر. (كيليان) مبابي تطور، (عثمان) ديمبيلي تحسن، وبيدري أيضاً... نحن جميعاً أفضل، وكذلك اللاعبون على الصعيد الفردي".

وختم قائلاً: "انتقادات لمبابي (في إسبانيا بسبب خيبته مع ناديه ريال مدريد)؟ ماذا يمكنني أن أقول؟ النقد حر، لكن بالنسبة لي هو لاعب كرة قدم رائع. لكل شخص حرية الانتقاد، لكنني من محبي كرة القدم الاستعراضية واللاعبين الكبار، وكيليان بالتأكيد أحد كبار كرة القدم العالمية".