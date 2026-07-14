«راكون هالاند».. التذكار الأغرب في مونديال 2026!

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اختار إيرلينج هالاند أن يودّع كأس العالم 2026 بطريقة لا تشبه إلا شخصيته، فبدلاً من حمل تذكار تقليدي بعد خروج النرويج من ربع النهائي، عاد إلى بلاده ممسكاً بـ «راكون» محشو يحمل بين مخالبه زجاجة فارغة، ليصبح بطل أحدث القصص الطريفة المرتبطة بالمونديال.

وخطف مهاجم مانشستر سيتي الأنظار فور وصوله إلى النرويج، بعدما نشر عبر حسابه في «إنستجرام» صورة له مع التذكار الغريب، وعلق قائلاً: «لقد تبعني إلى المنزل»، قبل أن يطلب من متابعيه مساعدته في اختيار اسم لصديقه الجديد.

واقترح هالاند عدة أسماء للراكون، بينها «كاوبوي» و«رينجر» و«تكس»، إضافة إلى اسم «آر أو دبليو»، وهو اختصار لعبارة «راكون على عجلات»، في منشور تفاعل معه آلاف المتابعين.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن الهدية اشتراها هالاند من متجر للهدايا الغربية في مدينة دالاس، عندما تواجد المنتخب النرويجي هناك لخوض إحدى مبارياته في البطولة، حيث ظهر أيضاً مرتدياً قبعة رعاة البقر خلال زيارته للمتجر.

وأضافت أن قيمة التذكار بلغت نحو 750 دولاراً، بينما نفدت النُّسخة التي اقتناها هداف النرويج من المتجر، في حين لا تزال تُباع نماذج مشابهة بأسعار أقل.

ويأتي ذلك بعد مشاركة مونديالية لافتة لهالاند، سجّل خلالها سبعة أهداف، وقاد منتخب بلاده إلى أفضل إنجاز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، قبل أن يتوقف المشوار عند الدور ربع النهائي بالخسارة أمام إنجلترا 1-2 بعد التمديد.

وبينما عاد زملاؤه إلى أوسلو وسط استقبال جماهيري حافل، اختار هالاند أن يترك بصمته الأخيرة في البطولة بصورة مختلفة، مؤكداً مرة أخرى أن حضوره لا يقتصر على تسجيل الأهداف، بل يمتد أيضاً إلى صناعة اللحظات الطريفة التي تتصدر منصات التواصل.