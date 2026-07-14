القيمة السوقية تحسم المشهد.. 10 لاعبين يرسمون لوحة المربع الذهبي

معتز الشامي (أبوظبي)

بلغت منافسات كأس العالم 2026 محطة نصف النهائي، بعدما انحصر الصراع على اللقب بين أربعة من عمالقة كرة القدم العالمية، في سابقة تشهد وجود المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المربع الذهبي.

وتلتقي فرنسا، المصنّفة الأولى عالمياً، مع إسبانيا (الرابعة)، الثلاثاء، بينما تواجه الأرجنتين (الثانية)، منتخب إنجلترا (الثالث)، الأربعاء، مع استمرار عدد من أبرز نجوم اللعبة في المنافسة على اللقب الذي سيحسم في نيويورك الأحد.

ويتصدر الإسباني لامين يامال، جناح برشلونة البالغ من العمر 19 عاماً، قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية بين المتأهلين إلى نصف النهائي.

ورغم أنه لم يقدم أفضل مستوياته حتى الآن في البطولة، فإن قيمته السوقية تبلغ 200 مليون يورو، ليبقى النجم الأبرز في صفوف المنتخب الإسباني.

ويحتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو، بعدما استعاد أفضل مستوياته خلال البطولة، ويتقاسم حالياً صدارة ترتيب مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هدافي كأس العالم برصيد ثمانية أهداف.

وجاء الإسباني بيدري في المركز الثالث، بينما حلّ الفرنسي مايكل أوليسيه رابعاً، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما 150 مليون يورو.

واحتل الإنجليزي جود بيلينجهام المركز الخامس بقيمة 130 مليون يورو. وجاء الفرنسي ديزيريه دويه سادساً بقيمة 120 مليون يورو، متساوياً مع لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، الذي حلّ في المركز السابع بالقيمة نفسها.

واكتملت قائمة العشرة الأوائل بكل من الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثامن بقيمة 110 ملايين يورو، والفرنسي ويليام ساليبا في المركز التاسع بقيمة 100 مليون يورو، والأرجنتيني جوليان ألفاريز في المركز العاشر بالقيمة نفسها.