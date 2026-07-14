فرنسا وإسبانيا.. معركة القيمة السوقية

معتز الشامي (أبوظبي)

يجمع نصف نهائي كأس العالم 2026 بين فرنسا وإسبانيا في مواجهة لا تقتصر على صراع بطاقتي التأهل إلى النهائي، بل تمتد إلى منافسة بين اثنين من أعلى المنتخبات قيمة سوقية في كرة القدم العالمية. ووفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت»، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لقائمتي المنتخبين نحو 2.74 مليار يورو، بواقع 1.52 مليار يورو لفرنسا و1.22 مليار يورو لإسبانيا.

وتشهد المباراة مشاركة أربعة من بين أعلى خمسة لاعبين قيمة سوقية في كأس العالم 2026.

ويتصدر الإسباني لامين يامال القائمة بقيمة 200 مليون يورو، يليه الفرنسي كيليان مبابي بقيمة 180 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لكل من الفرنسي مايكل أوليسيه والإسباني بيدري 150 مليون يورو.

ويعد النرويجي إيرلينج هالاند، الذي تبلغ قيمته السوقية 200 مليون يورو، اللاعب الوحيد ضمن قائمة الخمسة الأوائل الذي لن يشارك في هذه المواجهة.

ويدخل منتخب «الديوك» الفرنسي المباراة باعتباره صاحب أعلى قيمة سوقية بين جميع منتخبات العالم، بإجمالي يقدر بنحو 1.52 مليار يورو.

ويحتل منتخب «لاروخا» الإسباني المركز الثالث بقيمة 1.22 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة المنتخب الإنجليزي، الطرف الآخر في نصف النهائي، 1.36 مليار يورو، في حين تصل القيمة السوقية لمنتخب الأرجنتين إلى 807.50 مليون يورو.

فيما يضم المنتخبان سبعة لاعبين تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو أو أكثر.

ويمثل إسبانيا كل من لامين يامال (200 مليون يورو) وبيدري (150 مليون يورو)، بينما تضم فرنسا كيليان مبابي (180 مليون يورو)، ومايكل أوليسيه (150 مليون يورو)، وديزيريه دويه (120 مليون يورو)، وويليام ساليبا (100 مليون يورو) وعثمان ديمبيلي (100 مليون يورو).

وتتفوق إسبانيا في القيمة السوقية لحراس المرمى، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لحراسها الثلاثة 97 مليون يورو، مقابل 57 مليون يورو لحراس فرنسا.

وفي خط الدفاع، تتقدم فرنسا بإجمالي 404 ملايين دولار، مقارنة بـ288 مليون يورو لإسبانيا.

أما في خط الوسط، فتتفوق إسبانيا بقيمة سوقية تبلغ 420 مليون يورو، مقابل 312 مليون يورو لفرنسا.

ويظهر الفارق الأكبر في الخط الأمامي، حيث تصل القيمة السوقية لمهاجمي وأجنحة فرنسا إلى نحو 750 مليون يورو، مقابل 418 مليون يورو لنظرائهم في إسبانيا، رغم أن المنتخب الإسباني يضم أغلى لاعب في المباراة، لامين يامال.