بيرلو يتصدر صراع المرشحين لقيادة منتخب الطليان

معتصم عبدالله (أبوظبي)

في الوقت الذي يواصل فيه الإيطالي أندريا بيرلو قيادة تحضيرات يونايتد للموسم الجديد 2026-2027، برز اسم مدرب النادي الإماراتي كأحد أبرز المرشحين لتولي قيادة منتخب إيطاليا، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إيطالية، وفي مقدمتها صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت».

ويخوض بيرلو حالياً المرحلة الثانية من برنامج إعداد يونايتد في معسكره الخارجي المُقام في لاتفيا، قبل الانتقال إلى النمسا لاستكمال المرحلة الثالثة من التحضيرات، استعداداً للمشاركة التاريخية الأولى للنادي في دوري أدنوك للمحترفين.

وذكرت التقارير أن باولو مالديني، المدير الفني الجديد للاتحاد الإيطالي، ومعاونه ليوناردو، يضعان بيرلو في مقدمة الخيارات المطروحة لقيادة «الآزوري» خلال المرحلة المقبلة، مستندين إلى شخصيته القيادية وخبرته كلاعب بطل للعالم عام 2006، إلى جانب مسيرته التدريبية مع يوفنتوس، وفاتح كاراغومروك التركي، وسامبدوريا، ويونايتد حالياً.

وأضافت التقارير أن اسم بيرلو يتقدم على قائمة مختصرة تضم أيضاً أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني، فيما يبقى التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا حلماً صعب المنال بالنسبة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وبعيداً عن الأنباء المرتبطة بمدربه، واصل يونايتد نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية، بإعلانه التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أنيس كريمي، قادماً من حتا، لتعزيز صفوف الفريق قبل أول ظهور له في دوري المحترفين.

وكان النادي قد سبق له التعاقد مع بندر الأحبابي، قائد العين السابق، في صفقة انتقال حُر، ليشكّل إضافة مهمة إلى جانب حبيب الفردان، أحد أبرز عناصر الفريق، والذي أسهم في رحلة الصعود التاريخية إلى دوري أدنوك للمحترفين.

ويواصل يونايتد تنفيذ برنامجه الإعدادي، حيث ينتقل الفريق إلى النمسا في 21 يوليو الجاري لخوض المرحلة الثالثة من التحضيرات، والتي تتضمن مواجهة ودية أمام الغرافة القطري في الثاني من أغسطس المقبل، إلى جانب مباراة أو مباراتين وديتين أمام أندية إماراتية تقيم معسكراتها في النمسا.

ويدخل يونايتد الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، بعد موسم تاريخي شهد صعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى، إلى جانب بلوغه الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في استمرار لمشروع النادي الطموح الذي انطلق قبل سبعة مواسم.