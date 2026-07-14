إنجلترا الأكثر سفراً وفرنسا الأقل.. هل تحسم المسافات لقب المونديال؟!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يَعُد التحدي في كأس العالم 2026 يقتصر على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، بل امتد إلى آلاف الأميال التي قطعتها المنتخبات بين ثلاث دول و16 مدينة مستضيفة.

وقبل انطلاق نصف النهائي، تكشف أرقام التنقل مفارقة لافتة، إذ خاضت إنجلترا رحلة شاقة تجاوزت 14 ألف ميل، بينما وصلت فرنسا إلى المربع الذهبي بأقل من ألفي ميل فقط، في تفاوت قد يُلقي بظلاله على مشوار المنافسة نحو اللقب.

وقطعت إنجلترا 14365 ميلاً للوصول إلى الدور نصف النهائي، أي ما يعادل سبعة أضعاف المسافة التي قطعتها فرنسا (1955 ميلاً)، كما أنها تجاوزت بفارق كبير المسافة التي سافرتها الأرجنتين.

واتخذ منتخب المدرب توماس توخيل من كانساس سيتي بولاية ميزوري مقراً لمعسكره، قبل أن يتنقل ذهاباً وإياباً لخوض مبارياته في أتلانتا وبوسطن ومكسيكو سيتي وميامي، مع العودة إلى مقر الإقامة بعد كل مباراة.

وفي المقابل، اعتمد المنتخب الفرنسي على البقاء في الساحل الشرقي للولايات المتحدة طوال البطولة تقريباً، ولم تتجاوز مسافة تنقُّله ألفي ميل قبل السفر إلى دالاس لمواجهة إسبانيا في نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تضيف رحلة منتخب الديوك ذهاباً وإياباً إلى دالاس لمواجهة إسبانيا في نصف النهائي، والتي تبلغ نحو 3 آلاف ميل، أكثر من ضِعف إجمالي المسافة التي قطعتها فرنسا طوال البطولة حتى الآن.

أما الأرجنتين، التي اتخذت أيضاً من كانساس سيتي مقراً لها، فقطعت نحو 5727 ميلاً، بينما سجّلت إسبانيا مسافة 12342 ميلاً.

السفر لمسافات طويلة ليس بالأمر الجديد في كأس العالم. ففي البرازيل عام 2014، وروسيا عام 2018، وحتى جنوب أفريقيا عام 2010، تطلّبت جميع الفرق قطع مسافات كبيرة. لكن النُّسخة الأولى من كأس العالم التي تضم 48 فريقاً شكّلت تحدياً مختلفاً. فمع إقامة المباريات في ثلاث دول مضيفة و16 مدينة، أمضت بعض الفرق أسابيع في التنقل ذهاباً وإياباً عبر أميركا الشمالية، بينما بقيت فرق أخرى في الغالب داخل المنطقة نفسها.

وبينما يبقى تأثير السفر المكثّف على النتائج مسألة يصعب حسمها بالأرقام، فإن مونديال 2026 أثبت أن طريق المنافسة على الكأس لا يقاس بالمباريات وحدها، بل أيضاً بحجم التنقل بين المدن والدول. ومع وصول البطولة إلى محطتها الحاسمة، يبقى السؤال مطروحاً.. هل تحسم القدرات الفنية اللقب، أم يكون لإرهاق آلاف الأميال كلمة أخيرة؟