ولي عهد النرويج يقرع «طبول الفايكنج» احتفاءً بأبطال المونديال



معتصم عبدالله (أبوظبي)

دوّت «طبول الفايكنج» في العاصمة أوسلو، وقاد ولي العهد الأمير هاكون احتفالات جماهيرية شارك فيها نحو 90 ألف مشجع، احتفاءً بمنتخب النرويج عقب عودته من كأس العالم 2026، بعدما حقق أفضل إنجاز في تاريخ مشاركاته بالوصول إلى الدور ربع النهائي.

وسلّطت وسائل الإعلام النرويجية الضوء على مشاهد الاستقبال التاريخي للمنتخب، الذي عاد من الولايات المتحدة بعد خسارته أمام إنجلترا 1-2 بعد التمديد في ربع النهائي، حيث استقبل الملك هارالد أفراد البعثة في القصر الملكي، قبل انطلاق الاحتفالات الشعبية في شوارع أوسلو.

وشهدت ساحة القصر الملكي أحد أبرز مشاهد الاحتفال، عندما انضم ولي العهد الأمير هاكون إلى اللاعبين في أداء الاحتفال الشهير«تجديف الفايكنج»، المستوحى من حركة تجديف السفن التاريخية، كما قرع الطبول وسط الجماهير، في لوحة احتفالية جسّدت الفخر بما حققه المنتخب في المونديال.

وطاف اللاعبون بعد ذلك شوارع العاصمة على متن حافلة مكشوفة، وسط آلاف المشجعين الذين اصطفوا لتحية أبطالهم، في مشهد وصفته الشرطة المحلية بأنه أحد أكبر التجمعات الرياضية التي شهدتها أوسلو، بعدما قُدر عدد الحضور بنحو 90 ألف شخص.

وقال قائد المنتخب مارتن أوديجارد للإذاعة النرويجية: «من الرائع أن ترى البلد بأكمله يقف خلفنا. كمية الفرح والابتسامات والدعم التي نشاهدها أمر لا يُصدق، وهو شعور لا يمكن وصفه».

وفي المقابل، غاب النجم إيرلينج هالاند عن الاحتفالات الجماهيرية بسبب ارتباطه برحلة سفر مقررة مسبقاً، لكنه شارك في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه الملك هارالد للبعثة.

ورغم انتهاء الحلم المونديالي عند الدور ربع النهائي، اعتبر النرويجيون مشاركة منتخبهم في نسخة 2026 نقطة تحول في تاريخ الكرة النرويجية، بعدما حقق أفضل نتيجة له في كأس العالم، وهو ما انعكس في الاحتفال الشعبي الكبير الذي أعاد إلى الأذهان روح «الفايكنج» التي رافقت المنتخب طوال البطولة.