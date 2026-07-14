مونديال و«مانشيت» في 16 يوليو 2018.. «جيل الديوك الذهبي» يحكم العالم

عمرو عبيد (القاهرة)

طُبِعَت مئات الكتب، لتوثيق نتائج وحكايات كأس العالم، عبر العصور، وكُتِبَت آلاف الكلمات للاحتفاء بالأبطال في كل دولة، واحتفظ ملايين البشر بألبومات الصور «المونديالية»، لكن بقيت الصحف الورقية والمجلات القديمة، التي أُصدِرَت عقب نهاية كل بطولة، بألوانها وطبعاتها وعناوينها العريقة، تحمل إرثاً إنسانياً وعاطفياً، يربط عبر التاريخ، بين «مونديال» و«مانشيت».

استعادت فرنسا كأس العالم بعد غياب، في عام 2018، لتحتفي صحفها في اليوم التالي، 16 يوليو، بهذا الإنجاز الكبير، وقالت «موناكو ماتان» إن «الديوك» عادوا ليصبحوا ملوك العالم، وبعد عشرين عاماً من لقبهم الأول (1998)، حقق المنتخب الفرنسي نجمته الثانية بفضل فوزه (4-2) على كرواتيا، في نهائي المونديال الروسي، يا لها من سعادة غامرة!

وكتبت «أوجوردوي أون فرانس» إن الرؤوس ارتفعت حتى بلغت النجوم، بينما قالت «ليبراسيون»: أبطال مرة أخرى بعد تتويج 1998، ووصفت «لا نوفيل ريبابليك» الحدث بأنه رائع وعظيم، وبعيداً عن احتفالات الصحف الفرنسية، عنونت «ميرور» البريطانية غُلافها في نفس اليوم بـ«ديجا بلو»، إشارة إلى تكرار الإنجاز الأزرق الذي تحقق قبل 20 عاماً، وقالت إن هدف بوجبا الرائع ساعد فرنسا على حُكم العالم مرة أخرى.

ونقلت «ميرور» تصريحات بوجبا بعد التتويج، بقوله إنه يعيش «حلم الطفولة» بعد تسجيله هدفاً رائعاً ساعد فرنسا على رفع كأس العالم، وأضاف: «آمل أن نكون قد جعلنا الناس فخورين»، بينما كتبت مواطنتها «الجارديان» أن فرنسا تفوز باللقب وسط إثارة كبيرة في موسكو، ووصفت جيل «الديوك» بـ«الذهبي»، مُتحدثة في تحليلها عن صعود فرنسا «الشابة» إلى قمة العالم.

أما «ديلي ميل» فسألت: كيف حكمت فرنسا العالم؟، ورأت أن البطولة هي الأفضل منذ عام 1966، حسب رأيها، وقالت في تحليلها للنهائي، إن فرنسا بأداء قديم الطراز ولكن عصري جداً، منحت كأس العالم هذه وداعاً تستحقه، في ملعب لوجنيكي، وعن اللاعبين، كتبت أنهم فريق القرن الحادي والعشرين، منظّمون ومضحّون ككتلة دفاعية واحدة، ولديهم ألمع المواهب الشابة، خاصة كيليان مبابي.