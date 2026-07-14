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الرياضة

اتحاد المصارعة ينظّم المعسكر الصيفي بأبوظبي والعين

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14 يوليو 2026 14:56


أبوظبي (وام)
بدأت أمس فعاليات المعسكر الصيفي للأطفال، الذي ينظمه اتحاد المصارعة، ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل في كل من مركز نبض الفلاح بأبوظبي، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بالعين.
وقال طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن المعسكر يقام في إطار الجهود الرامية لنشر اللعبة، وبناء قاعدة عمرية واعدة من الممارسين، ضمن الفئات العمرية للذكور والإناث من 7 أعوام إلى 12 عاماً، ويشتمل على مجموعة من الحصص التدريبية بإشراف مدربين متخصصين، لتعريفهم بأساسيات اللعبة وقواعدها، وتطوير المهارات البدنية والحركية، وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس والعمل الجماعي.
وأوضح أن المعسكر يجسّد حرص الاتحاد على استثمار العطلة الصيفية في تقديم برامج رياضية مميزة للمشاركين، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي ونشط، واكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير مسار تدريبي مناسب لتطويرها مستقبلاً، داعياً الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل عبر منصات الاتحاد uaewrestlingfederation.

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