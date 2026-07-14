إنجلترا والأرجنتين.. «لا مكسب بلا ألم» في قمة الأعصاب والتفاصيل الدقيقة



نيويورك (د ب أ)

لقد صدقت المقولة الرياضية القديمة التي تؤكد على أنه «لا مكسب بلا تعب» تماماً على منتخبي إنجلترا والأرجنتين في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وخلال المونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تعرض المنتخبان للعديد من الاختبارات الصعبة، التي كشفت عن مدى استعداداتهما البدنية وصلابتهما الذهنية قبل أن يلتقيا في مواجهة مرتقبة بالدور قبل النهائي غداً الأربعاء.

وقبل المباراة المنتظرة، التي تقام في ملعب أتلانتا، ألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على المعارك التي خاضها كلا المنتخبين في الأدوار الإقصائية بالنسخة الحالية لكأس العالم.

وفي أكبر نسخة للمونديال على الإطلاق، في ظل إقامتها بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، وجد المنتخبان العريقان صعوبة بالغة في التغلب على المنتخبات الأقل حظاً، أكثر مما توقعه الكثيرون.

واضطر منتخب إنجلترا إلى بذل الكثير من الجهد للتغلب على منتخب الكونجو الديمقراطية في دور الـ32، والمكسيك في دور الـ16، والنرويج في دور الثمانية.

في الوقت نفسه، تمكّن منتخب الأرجنتين من تحويل مواجهاته ضد الرأس الأخضر (كاب فيردي) ومصر وسويسرا إلى تجارب مرعبة لجماهيره، حيث صمد أمام الوقت الإضافي وفترات الضغط المتواصلة، حتى إن مسيرتهم الدرامية ألهمت صورة ساخرة في الأرجنتين تصور مباراة قبل النهائي كاختبار حقيقي آخر لأعصاب المشجعين.

ولخّص رودريجو دي بول، لاعب وسط منتخب الأرجنتين، البطولة التي عوقبت فيها المنتخبات التي دفعت ثمن تراخيها في الكثير من الأحيان، قائلاً «كانت هذه النسخة من كأس العالم مليئة بالمفاجآت، حيث خرجت العديد من المنتخبات المرشحة للفوز مبكراً. ينبغي عليك أن تقاتل حتى النهاية».

ورغم أوجه التشابه بين رحلتي المنتخبين الدرامية، لم يقلل أي من المدربين من شأن الصعوبات التي واجهاها، فبعد فوزهما في دور الثمانية، انتقد كل من الألماني توماس توخيل، مدرب إنجلترا ونظيره الأرجنتيني ليونيل سكالوني أداء فريقيهما.

وقدم سكالوني تقييماً صريحاً بعد فوز الأرجنتين 3 / 1 على سويسرا، بعد اللجوء للوقت الإضافي في دور الثمانية، حيث قال «لقد عانينا. كنّا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وفي بعض الأحيان لم نتمكن من التعامل مع المواقف التي وضعونا فيها. لكن الحظ حالفنا. ينبغي علينا أن نكون واقعيين - هناك جوانب نحتاج إلى تحسينها».

وأبدى توخيل تحذيراً مماثلاً بعد فوز إنجلترا الصعب على النرويج في الوقت الإضافي، مؤكداً على ضرورة رفع مستوى فريقه إذا أراد التتويج بكأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

واعترف مدرب إنجلترا قائلاً: «النتيجة رائعة، لكنني لست راضياً عن الأداء. لقد صعبنا الأمور على أنفسنا كثيراً بطريقة لعبنا. هناك تهاون، أخطاء فنية كثيرة، لم نكن بالسرعة الكافية، ولم نكن نتحلى بالشراسة الكافية. لقد حالفنا الحظ».

في المقابل، اختار هاري كين النظر إلى الجانب المشرق، حيث علق قائد منتخب إنجلترا قائلاً: «إذا كنا في قبل نهائي كأس العالم ونعلم أن بإمكاننا التحسن والوصول إلى مستوى أعلى، فعلينا أن نعتبر ذلك دافعاً إيجابياً».

ومع ذلك، أظهر منتخبا إنجلترا والأرجنتين قدرة رائعة على استيعاب الفوضى والارتقاء إلى مستوى التحدي تحت الضغط، وكانت المشاعر التي رافقت مسيرة كل منهما واضحة للجميع.

من غناء الإنجليز أغنية (واندر وال) الشهيرة لفرقة أواسيس مع جماهيرهم بعد كل فوز، إلى دموع ليونيل ميسي بعد فوز الأرجنتين على مصر في دور الـ16، هذا المزيج من العاطفة والصمود يجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة هذه المباراة في قبل النهائي.

ويجسد جود بيلينجهام مزيج إنجلترا من الروح القتالية والصمود والمهارة الفنية، حيث قال «الأمر صعب للغاية، إنه تحدٍ كبير. امتلاك المهارة أمر مهم -وهو ما يمتلكه جميع اللاعبين في هذا الفريق- لكنك لا تعرف مدى عزيمتهم وإصرارهم إلا عندما نكون في موقف كهذا».

أكد بيلينجهام، الذي أحرز هدفي إنجلترا خلال فوزها 2 / 1 على النرويج في دور الثمانية «تنقسم اللعبة إلى جوانب عديدة. بعضها فني أو تكتيكي، لكن بالنسبة لي، الجانب الأهم هو الجانب النفسي. كيفية التعامل مع النكسات والمصاعب. لقد أثبت هذا الفريق مرة أخرى أنه قادر على ذلك».

هذه القدرة نفسها على التألق تحت الضغط الشديد تسري في عروق منتخب الأرجنتين، ويتجسد ذلك في ميسي «39 عاماً» والذي رغم فوزه بكل شيء، لا يزال يتمتع بنفس الحماس.

وأكد ميسي، الذي يستعد لمواجهة إنجلترا للمرة الأولى في مسيرته الكروية اللامعة «هذا الفريق لا يتوقف أبداً عن المنافسة، أو السعي، أو بذل المزيد من الجهد. ما حققه هذا الفريق استثنائي. التتويج بكأس العالم، والفوز بكأس كوبا أمريكا مرتين، والآن بلوغ قبل نهائي المونديال مرة أخرى».