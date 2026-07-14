بني ياس يعزز الخيارات بـ«بوراك» ومرسيانو في فئة «المقيمين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل بني ياس تدعيم صفوفه، استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، بإبرام صفقات جديدة ضمن فئة اللاعبين المقيمين، يتقدمها التعاقد مع التركي بوراك إنشي والمهاجم الكاميروني روكي مرسيانو، في إطار خطة النادي لتعزيز الخيارات الفنية قبل انطلاق الموسم.

وأعلن «السماوي» التعاقد مع الجناح التركي بوراك إنشي (22 عاماً)، قادماً من الأخدود السعودي في صفقة انتقال حُر، حيث يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ويُعد من العناصر الشابة الواعدة التي يعوِّل عليها الجهاز الفني لإضافة المزيد من الحلول الهجومية، بعد تجربته في الدوري السعودي الموسم الماضي.

وسبق ذلك إعلان التعاقد مع المهاجم الكاميروني روكي مرسيانو (24 عاماً)، الذي يشغل مركز رأس الحربة، ليقيّد ضمن فئة اللاعبين المقيمين، بعدما قدّم مستويات مميزة مع عجمان في دوري أدنوك للمحترفين، وسجّل أكثر من عشرة أهداف خلال الموسمين الماضيين، كما خاض تجربة احترافية في الدوري الأوزبكي، وأحرز خلال مسيرته 26 هدفاً.

واستهل بني ياس نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع محمد عوض الله (23 عاماً)، لاعب العين ومنتخب الإمارات، على سبيل الإعارة، كما جدّد عقد قائد الفريق فواز عوانة، والحارس محمد خلف لمدة موسم إضافي، حفاظاً على استقرار القوام الأساسي.

ويواصل «السماوي» حالياً برنامجه الإعدادي في معسكره الخارجي بهولندا، الذي انطلق في 8 يوليو الجاري ويستمر حتى 29 من الشهر نفسه، تحت قيادة المدرب الروماني دانيال إيسايلا.

ويتضمن برنامج المعسكر خوض عدد من المباريات الودية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، وصولاً إلى أفضل استعداد لانطلاق منافسات الموسم الجديد.