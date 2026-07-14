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الرياضة

كأس العالم تؤجل «افتتاحية» الريال وبرشلونة في «الليجا»

كأس العالم تؤجل «افتتاحية» الريال وبرشلونة في «الليجا»
14 يوليو 2026 15:41

مدريد (أ ف ب)
سيخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال فترته الثانية على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد خارج أرضه أمام إسبانيول في 22 أغسطس، بعدما تم تأجيل المباراة الافتتاحية للفريق الملكي الثلاثاء.
وكان من المقرر أن يفتتح «النادي الملكي» مشواره في «لا ليجا» ضد ريال سوسييداد في المرحلة الأولى، قبل أن يتم تأجيل المباراة لـ26 من أغسطس.
ويستهل برشلونة، حامل اللقب، مشوار الدفاع عن لقبه، ضد إلتشي في 23 من أغسطس، إذ تأجلت مباراته الافتتاحية على أرضه ضد أتلتيك بلباو إلى 27 أغسطس.
وقررت رابطة «لا ليجا» اتخاذ هذا القرار نظراً لمشاركة العديد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم المقام في أميركا الشمالية.
ويدوره، سيبدأ أتلتيكو مدريد الذي لا يزال بعض لاعبيه في المونديال، مشواره الأربعاء 19 أغسطس ضد ملقا.
وتبدأ منافسات الدوري الإسباني في 15 من أغسطس، حيث يستضيف ألافيس خيتافي، ويحل رايو فايكانو ضيفاً على إشبيلية.

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