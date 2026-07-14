كأس العالم 2026.. استقبال تاريخي بـ«مكبرات الصوت» لمنتخب سويسرا



زيوريخ (أ ف ب)



احتفل المشجعون في زيوريخ بالمنتخب السويسري لكرة القدم بعد عودته من مونديال 2026 الذي وصل فيه إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 72 سنة قبل الخروج على يد نظيره الأرجنتيني حامل اللقب.

وبعد ساعتين على وصولهم من الولايات المتحدة، تناوب مدرب المنتخب الوطني مراد ياكين والقائد جرانيت تشاكا والنجم الصاعد يوهان مانزامبي وزملاؤهم لتوجيه الشكر إلى مشجعيهم الذين احتشدوا تحت أشعة الشمس في ساحة توربينينبلاتس الواسعة المحاطة بمبانٍ حديثة.

وقال ياكين عبر مكبر الصوت «كنا نود كثيراً البقاء أسبوعاً إضافياً. لكن من الرائع أيضاً أن نلتقي مجدداً بمشجعينا في مثل هذه الأجواء»، معرباً عن «فخري الكبير بالعمل الذي أُنجز».

وفي الولايات المتحدة، نجح منتخب هذا البلد البالغ عدد سكانه نحو تسعة ملايين نسمة في بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1954.

لكن، كما حدث في ثمن نهائي مونديال 2014 في البرازيل (0-1)، خسر بعد التمديد أمام الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي 1-3 في لقاء أكمله بعشرة لاعبين بعد طرد بريل إيمبولو في الدقيقة 72.

وقال الحارس الأساسي جريجور كوبل أمام الحشد «من الجنون أن يستيقظ الناس عند الثالثة فجراً لمشاهدة مباراتنا. إنه أمر مذهل. مقاطع الفيديو التي شاهدناها، والتي تلقاها الجميع، كانت رائعة جداً».

وأضاف وبجانبه القائد جرانيت تشاكا مرتدياً قميصاً كتب عليه «تاريخ» شأنه شأن جميع اللاعبين «للأسف، لم يكن ذلك كافياً في النهاية. بقليل من الحظ الإضافي، كان بإمكاننا الذهاب أبعد من ذلك. لكن هذه هي كرة القدم، ونحن نتقبل النتيجة».