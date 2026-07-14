الأهلي المصري ينهى تعاقده مع تريزيجيه



القاهرة (رويترز)



أعلن الأهلي أكثر الأندية المصرية تتويجاً بألقاب في كرة القدم اليوم ​الثلاثاء انفصاله عن لاعبه محمود حسن «تريزيجيه» موجهاً الشكر للاعب، وقال الأهلي على منصة إكس «يعلن النادي انتهاء التعاقد مع تريزيجيه لاعب ⁠الفريق الأول وذلك في ضوء مناقشات ومشاورات ودية وتسوية ​مالية تحكمها علاقة متميزة بين اللاعب ​وناديه».

وأضاف «وجه ‌الأهلي الشكر إلى تريزيجيه ⁠عن ​الفترة الماضية التي بذل فيها كل الجهد للمساهمة مع زملائه لتحقيق أفضل النتائج على كل المستويات».

وعاد تريزيجيه إلى ناديه السابق الأهلي في يونيو 2025 قادماً من طرابزون سبور التركي بعد ‌غياب تسع سنوات قبل مشاركته في كأس العالم للأندية وقتها.

ورحل تريزيجيه (31 عاماً) عن صفوف الأهلي ​عام 2016 لينتقل إلى أندرلخت البلجيكي قبل أن يخوض رحلة في أوروبا كان أبرزها اللعب مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاض عدة تجارب في الدوري التركي مع ‌أندية قاسم باشا وباشاك شهير ​قبل أن يلعب مع الريان القطري على سبيل الإعارة من طرابزون.

وكان تريزيجيه، الفائز بلقب في الدوري المصري مع الأهلي، ​ضمن تشكيلة مصر التي ‌شاركت ⁠في كأس ‌العالم 2018 وكذلك في ‌2026 والتي انتهت بالخروج من دور الستة عشر في أفضل نتيجة ⁠يحققها منتخب مصر بالنهائيات على مر تاريخه في ​مشاركته الرابعة.

وقال الأهلي في بيانه إن تريزيجيه «وجه شكره الكامل للنادي ومجلس إدارته لما لاقاه من اهتمام وتقدير كما عبر عن امتنانه وحبه لجماهير الأهلي الوفية التي يعتز بها ويدين ​لها بالكثير من الدعم والمساندة طوال مشواره ​الكروي».