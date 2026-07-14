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الرياضة

مونديال 2026.. بالوجون: توقعت «الكثير من الجدل» والضجيج بسبب إلغاء الإيقاف

مونديال 2026.. بالوجون: توقعت «الكثير من الجدل» والضجيج بسبب إلغاء الإيقاف
14 يوليو 2026 20:00

 

باريس (أ ف ب)

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توقع المهاجم الأميركي فولارين بالوجون أن يتسبب قرار إلغاء إيقافه والسماح له بالمشاركة في ثمن نهائي مونديال 2026 أمام بلجيكا بـ«الكثير من الجدل»، وفق ما أقر اليوم الثلاثاء، وقال بالوجون في مقابلة مع محطة «سي بي أس» الأميركية «كان رد فعلي الأولي السعادة بالعودة إلى الفريق. لكن عندما بدأت التفكير في الأمر، كنت أعلم أن ذلك سيثير الكثير من الجدل. وكنت أستطيع أن أرى لدى زملائي شيئاً من التوتر أيضاً، لأن ما حدث كان أمراً استثنائياً».
وتلقى مهاجم موناكو بطاقة حمراء في الدور السابق بعدما داس على ساق المدافع البوسني طارق محاريموفيتش، في قرار اعتبره غير عادل لأنه «عندما لا يكون الفعل متعمداً، فلا ينبغي أبداً أن يكون عقابه بطاقة حمراء».
وأوقف بالوجون في البداية عن مباراة ثمن النهائي أمام بلجيكا، لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) خففت العقوبة بشكل مفاجئ إلى «إيقاف لمباراة مع وقف التنفيذ، مع فترة اختبار لمدة عام واحد».
وأثار هذا القرار، إلى جانب قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاتصال برئيس فيفا جاني إنفانتينو للمطالبة بإعادة النظر في العقوبة، موجة واسعة من الانتقادات، لاسيما من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).
وأضاف اللاعب البالغ 25 عاماً «حاولت التركيز قدر الإمكان مع اقتراب موعد المباراة. لكن الأمر كان صعباً، إذ كان هناك الكثير من الضجيج والجدل من الخارج، ومن الصعب تجاهل ذلك».
وشارك بالوجون أساسياً في مباراة ثمن النهائي التي فازت بها بلجيكا بسهولة على المنتخب الأميركي، المضيف للنهائيات مشاركة مع جاريه الكندي والمكسيكي، بنتيجة 4-1.

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