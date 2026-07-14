«الإمارات للدراجات» على قمة «العاشرة» في طواف فرنسا



باريس (أ ف ب)



أحرز السلوفيني تادي بوجاتشار، حامل اللقب، ودراج فريق الإمارات المرحلة العاشرة من طواف فرنسا للدراجات التي أقيمت اليوم الثلاثاء في اليوم الوطني الفرنسي لمسافة 166.6 كلم بين اوريلاك ولو ليوران، مبتعداً في صدارة الترتيب العام.

وقطع بوجاتشار خط النهاية في منتجع ليوران للتزلج في منطقة ماسيف سنترال وحيداً، ليحقق الفوز الثالث له في النسخة 113.

وانطلق الدراج السلوفيني بقوة قبل 15.5 كلم من خط النهاية في الجزء الأخير من صعود ممر بيرتوس الشديد الانحدار، ليلحق بالإكوادوري ريتشارد كاراباس المنفرد في المقدمة، ثم عبر خط الوصول متقدماً بفارق 32 ثانية على البلجيكي ريمكو إيفينيبويل و34 ثانية على الفرنسي الشاب بول سيكساس.

وحل الدنماركي يوناس فينجيجارد، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام، سابعاً فقط بفارق 44 ثانية.

وبات الفائز باللقب العالمي مرتين متقدماً الآن في الترتيب العام بفارق 3 دقائق و36 ثانية على فينجيجارد، و4 دقائق و6 ثوان على إيفينيبويل الذي بات ثالثاً على حساب المكسيكي إيساك دل تورو بعدما خسر الأخير وقتاً ثميناً الثلاثاء بإنهائه المرحلة ثامناً بفارق دقيقة و31 ثانية عن زميله بوجاتشار.

كما تقدم سيكساس مركزاً واحداً في الترتيب العام، ليصبح خامساً بفارق 4 دقائق و35 ثانية عن صاحب القميص الأصفر، بعد أداء لافت في الأمتار الأخيرة ضمن مجموعة المطاردة الأولى التي ضمت فينجيجارد، المتراجع في الأمتار الأخيرة، وإيفينيبويل الذي عانى بدوره في إحدى الفترات قبل أن ينهي السباق بقوة، إلى جانب الألماني فلوريان ليبوفيتس والإسباني خوان أيوسو والدنماركي ماتياس سكيلموسه.

وهذا الانتصار الرابع والعشرون لبوجاتشار في طواف فرنسا، فيما ارتدى القميص الأصفر للمرة الستين في مسيرته، معادلاً الإسباني ميجيل إندوراين في المركز الثالث خلف البلجيكي إيدي ميركس (111 مرة) والفرنسي برنار إينو (79 مرة).

وزاد بوجاتشار من سرعته قبل أكثر بقليل من كيلومتر واحد على قمة ممر بيرتوس، من دون أن يحاول أي من منافسيه مجاراته، بعدما استسلم الجميع أمام الانطلاقة النارية الاستثنائية للدراج السلوفيني.

وقبل 250 متراً من القمة، التحق بكاراباس الذي كان وحيداً في الأمام قبل 37 كلم من النهاية، قبل أن يسيطر على مرحلة النزول.

ثم عاد الفائز بالطواف أربع مرات ليضغط مجدداً في الصعود القصير نحو ليوران، متجنباً ما حدث عام 2024 عندما خسر هناك في الأمتار الأخيرة أمام فينجيجارد في منتجع كانتال.



ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة العاشرة:

1. السلوفيني تادي بوجاتشار 3:58:08 ساعة

2. البلجيكي ريمكو إيفينيبويل بفارق 32 ثانية

3. الفرنسي بول سيكساس بفارق 34 ث

4. الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 34 ث

5. الإسباني خوان أيوسو بفارق 38 ث



- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1. السلوفيني تادي بوجاتشار 36:15:02 ساعة

2. الدنماركي يوناس فينجيجارد بفارق 3:36 دقيقة

3. البلجيكي ريمكو إيفينيبويل بفارق 4:06 د

4. الإسباني خوان أيوسو بفارق 4:22 د

5. الفرنسي بول سيكساس بفارق 4:35 د