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الرياضة

«الجودو» يصل إلى عمّان للمشاركة في «آسيوية الشباب»

«الجودو» يصل إلى عمّان للمشاركة في «آسيوية الشباب»
15 يوليو 2026 09:40

أبوظبي (الاتحاد)
تُفتتح غداً بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمّان، بطولة آسيا لفردي الناشئين والشباب للجودو التي يستضيفها الاتحاد الأردني للجودو، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة يمثّلون 20 دولة.
وكانت بعثة منتخبنا قد وصلت لعمّان الأردنية، عبر مطار دبي الدولي، برئاسة محمد جاسم، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، بجانب المدير الفني الأوزبكي شرف الدين لطف الله.
وتشهد بطولة آسيا لمنتخبات المراحل العمرية مشاركة منتخبنا في بطولتي الشباب والناشئين بعدد 10 لاعبين، وهم مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي)، ومسعود محمد، وعبد الرحمن جانيف، وأنس اليماحي ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية)، وبطي الهاشمي (نادي خورفكان)، وصقر العتيبي، وحمدان المازمي (نادي الشارقة الرياضي) ومحمد المازمي (نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس).
وتشهد الجولة الافتتاحية للبطولة التي تنطلق صباح اليوم بمنافسات الدور التمهيدي لأوزان تحت 40 كجم، 44 كجم، 48 كجم و52 كجم للبنات، بينما يخوض الناشئون منافسات تحت 50 كجم، تحت 55 كجم، تحت 60 كجم وتحت 66 كجم على ضوء قرعة البطولة.
ويسبق المنافسات الختامية لتصفيات الجولة الافتتاحية الحفل الرسمي لافتتاح البطولة الشبابية، بعد أن أكمل الاتحاد الأردني للجودو كافة التحضيرات والتجهيزات اللوجستية لاستضافة هذا الحدث الرياضي الهام من خلال توفير جميع المتطلبات لنجاح البطولة.

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