الأربعاء 15 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«روح مارادونا» ترفرف على قمة الأرجنتين وإنجلترا

«روح مارادونا» ترفرف على قمة الأرجنتين وإنجلترا
15 يوليو 2026 09:54

أتلانتا (أ ف ب)
دعا الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر زملاءه إلى استلهام تجربة مواطنهم الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا، في سعيهم إلى التفوق على إنجلترا الأربعاء، في أتلانتا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في أميركا الشمالية.
وتُشكِّل المواجهة المرتقبة بين العملاقين تجديداً لمنافسة بلغت ذروتها في كأس العالم 1986 في المكسيك.
وسجّل مارادونا هدفي الأرجنتين في الدور ربع النهائي آنذاك، الأول الشهير، ثم هدفاً فردياً رائعاً يُعد من بين أعظم الأهداف التي سُجلت في تاريخ كأس العالم.
ومضت الأرجنتين لاحقاً وأحرزت اللقب، وهو إنجاز كرّرته في عام 2022 بقيادة ليونيل ميسي، وكان ماك أليستر ضمن التشكيلة.
وقال ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، للصحفيين، الثلاثاء: «لا أعرف إن كان ذلك مجرد مصادفة أم لا، لكنني خلال الأيام القليلة الماضية بدأت أشاهد مقاطع فيديو لدييجو، ولمباراة 1986 وأشياء أخرى تساعدك بطبيعة الحال وتجعلك ترغب في مشاهدتها واستذكارها».
وأضاف: «دييجو يمثّل الكثير بالنسبة للبلاد، وآمل أن نتمكن من القيام بشيء مماثل لما حققوه في عام 1986»، علماً أن والده كارلوس لعب إلى جانب مارادونا مع منتخب الأرجنتين وفي بوكا جونيورز.
واعترف اللاعب، البالغ 27 عاماً، بأن مهارات مارادونا كانت استثنائية.
وقال: «كان قادراً على تنفيذ أمور يحملها في داخله، ومن المستحيل تقريباً القيام بتلك الأشياء... ربما ليو (ميسي) وحده قادر على فعل ذلك».
وستكون مباراة الأربعاء أول مواجهة بين المنتخبين في كأس العالم منذ عام 2002، فيما تسعى الأرجنتين إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية توالياً، والثالث في أربع نُسخ.
وقال ماك أليستر إن إنجلترا لم تلعب حتى الآن في مونديال 2026 بالحدّة نفسها المعروفة في الدوري الإنجليزي.
وأضاف: «لا أعرف إنْ كان ذلك مرتبطاً بالحَر أو المناخ أو أي شيء آخر. لكن من الواضح أنهم منتخب رائع ونكنُّ له احتراماً كبيراً».
وختم: «أتوقّع أن تُلعب المباراة بكثير من الاندفاع، وبالطبع مع الكثير من التوتر لدى الطرفين».

أخبار ذات صلة
سقط من القمة.. الصحافة الفرنسية تنتقد «الزرق»
«قميص التانجو الداكن» يثير القلق في إنجلترا
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2026
مارادونا
ميسي
ليفربول
آخر الأخبار
بالصور.. 7 وجهات تتحدّى المنطق.. هي الأكثر غموضاً
الترفيه
بالصور.. 7 وجهات تتحدّى المنطق.. هي الأكثر غموضاً
اليوم 11:59
سقط من القمة.. الصحافة الفرنسية تنتقد «الزرق»
الرياضة
سقط من القمة.. الصحافة الفرنسية تنتقد «الزرق»
اليوم 11:45
منصور بن زايد: خمسة وخمسون عاماً وصندوق أبوظبي للتنمية يجسِّد رسالة الإمارات إلى العالم
علوم الدار
منصور بن زايد: خمسة وخمسون عاماً وصندوق أبوظبي للتنمية يجسِّد رسالة الإمارات إلى العالم
اليوم 11:35
تراجع أسعار الذهب والفضة
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب والفضة
اليوم 11:30
«جودلفين» يطارد ألقاب نيوبري بنخبة من الخيول
الرياضة
«جودلفين» يطارد ألقاب نيوبري بنخبة من الخيول
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©