بيرلو يرسم طموحات «يونايتد» بـ«المحترفين» في معسكري لاتفيا والنمسا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب يونايتد، أن فريقه يستفيد بصورة كبيرة من معسكره الإعدادي المُقام حالياً في لاتفيا، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يركّز على رفع الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب تسريع انسجام اللاعبين الجُدد قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027، والذي يشهد المشاركة التاريخية الأولى للنادي في «دوري أدنوك للمحترفين».

وقال بيرلو: «مرّ نحو أسبوع على وصولنا إلى هنا، ونحن نعمل بجدية كبيرة، نركّز على تجهيز اللاعبين، ودمج العناصر الجديدة مع المجموعة، لأن الدقة في العمل والانضباط يمثّلان عنصرين أساسيين في هذه المرحلة من الإعداد».

وأضاف: «عدنا إلى لاتفيا للموسم الثاني على التوالي لأننا نعرف المكان جيداً، ولدينا هنا كل المقومات التي نحتاجها لإنجاح المعسكر، المنشآت الرياضية ممتازة، وكل شيء مهيّأ لتنفيذ برنامجنا التدريبي بالشكل الذي نطمح إليه».

واختتم مدرب يونايتد تصريحاته، قائلاً: «هدفنا الآن هو الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل بداية الموسم، من خلال العمل اليومي المكثّف والاستفادة من جميع مراحل الإعداد».

ويواصل يونايتد تنفيذ برنامجه التحضيري، حيث ينتقل الفريق إلى النمسا في 21 يوليو الجاري لخوض المرحلة الثالثة من الإعداد، والتي تتضمن مواجهة ودّية أمام الغرافة القطري في الثاني من أغسطس المقبل، إلى جانب مباراة أو مباراتين أمام أندية إماراتية تقيم معسكراتها في النمسا.

وبالتوازي مع التحضيرات، واصل النادي تعزيز صفوفه استعداداً لموسمه الأول بين الكبار، بعدما تعاقد مع بندر الأحبابي قائد العين السابق، ولاعب الوسط المغربي أنيس كريمي، قادماً من حتا، إلى جانب تجديد عقود عدد من ركائز الفريق، يتقدمهم حبيب الفردان وماركوس مورايس ومصطفى نام.

وفي الوقت الذي ينصبُّ فيه تركيز بيرلو على تجهيز يونايتد للموسم الجديد، يواصل اسمه تصدُّر التقارير الإعلامية الإيطالية، بعدما وضعته صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» ضمن أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب إيطاليا، في ترشيحات لم يصدر بشأنها أي إعلان رسمي حتى الآن.