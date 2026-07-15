الأربعاء 15 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيرلو يرسم طموحات «يونايتد» بـ«المحترفين» في معسكري لاتفيا والنمسا

بيرلو يرسم طموحات «يونايتد» بـ«المحترفين» في معسكري لاتفيا والنمسا
15 يوليو 2026 10:18

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أكد الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب يونايتد، أن فريقه يستفيد بصورة كبيرة من معسكره الإعدادي المُقام حالياً في لاتفيا، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يركّز على رفع الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب تسريع انسجام اللاعبين الجُدد قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027، والذي يشهد المشاركة التاريخية الأولى للنادي في «دوري أدنوك للمحترفين».
وقال بيرلو: «مرّ نحو أسبوع على وصولنا إلى هنا، ونحن نعمل بجدية كبيرة، نركّز على تجهيز اللاعبين، ودمج العناصر الجديدة مع المجموعة، لأن الدقة في العمل والانضباط يمثّلان عنصرين أساسيين في هذه المرحلة من الإعداد».
وأضاف: «عدنا إلى لاتفيا للموسم الثاني على التوالي لأننا نعرف المكان جيداً، ولدينا هنا كل المقومات التي نحتاجها لإنجاح المعسكر، المنشآت الرياضية ممتازة، وكل شيء مهيّأ لتنفيذ برنامجنا التدريبي بالشكل الذي نطمح إليه».
واختتم مدرب يونايتد تصريحاته، قائلاً: «هدفنا الآن هو الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل بداية الموسم، من خلال العمل اليومي المكثّف والاستفادة من جميع مراحل الإعداد».
ويواصل يونايتد تنفيذ برنامجه التحضيري، حيث ينتقل الفريق إلى النمسا في 21 يوليو الجاري لخوض المرحلة الثالثة من الإعداد، والتي تتضمن مواجهة ودّية أمام الغرافة القطري في الثاني من أغسطس المقبل، إلى جانب مباراة أو مباراتين أمام أندية إماراتية تقيم معسكراتها في النمسا.
وبالتوازي مع التحضيرات، واصل النادي تعزيز صفوفه استعداداً لموسمه الأول بين الكبار، بعدما تعاقد مع بندر الأحبابي قائد العين السابق، ولاعب الوسط المغربي أنيس كريمي، قادماً من حتا، إلى جانب تجديد عقود عدد من ركائز الفريق، يتقدمهم حبيب الفردان وماركوس مورايس ومصطفى نام.
وفي الوقت الذي ينصبُّ فيه تركيز بيرلو على تجهيز يونايتد للموسم الجديد، يواصل اسمه تصدُّر التقارير الإعلامية الإيطالية، بعدما وضعته صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» ضمن أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب إيطاليا، في ترشيحات لم يصدر بشأنها أي إعلان رسمي حتى الآن.

أخبار ذات صلة
بني ياس يعزز الخيارات بـ«بوراك» ومرسيانو في فئة «المقيمين»
بيرلو يتصدر صراع المرشحين لقيادة منتخب الطليان
منتخب إيطاليا
دوري أدنوك للمحترفين
أندريا بيرلو
آخر الأخبار
بالصور.. 7 وجهات تتحدّى المنطق.. هي الأكثر غموضاً
الترفيه
بالصور.. 7 وجهات تتحدّى المنطق.. هي الأكثر غموضاً
اليوم 11:59
سقط من القمة.. الصحافة الفرنسية تنتقد «الزرق»
الرياضة
سقط من القمة.. الصحافة الفرنسية تنتقد «الزرق»
اليوم 11:45
منصور بن زايد: خمسة وخمسون عاماً وصندوق أبوظبي للتنمية يجسِّد رسالة الإمارات إلى العالم
علوم الدار
منصور بن زايد: خمسة وخمسون عاماً وصندوق أبوظبي للتنمية يجسِّد رسالة الإمارات إلى العالم
اليوم 11:35
تراجع أسعار الذهب والفضة
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب والفضة
اليوم 11:30
«جودلفين» يطارد ألقاب نيوبري بنخبة من الخيول
الرياضة
«جودلفين» يطارد ألقاب نيوبري بنخبة من الخيول
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©