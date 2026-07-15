«جودلفين» يطارد ألقاب نيوبري بنخبة من الخيول

عصام السيد (أبوظبي)

يأمل فريق جودلفين بإشراف المدرب شارلي أبلبي، الذي حقق نجاحاً في مهرجان يوليو (جولاي) الأسبوع الماضي، أن يكون ذلك بمثابة انطلاقة قوية لبقية الموسم، حيث يضم فريقه في سباقات نيوبري يوم السبت مجموعة من الخيول.

وأدخل جودلفين أربعة خيول في سباق بيتفيكتور ستيفنتون ستيكس الافتتاحي، وهي: «الزناتي»، الذي لم يظهر منذ سباق دانتي ستيكس في يورك في مايو، و«أرابيان لايت»، و«فيرست كونكويست»، و«ماهو باي».

ويتجه فريق جودلفين إلى «سيمبول أوف أونر» للمشاركة في سباقي هالجارتن ونوفوم واينز هاكوود ستيكس، وكان هذا الحصان البالغ من العمر أربع سنوات المرشّح الأوفر حظاً للفوز بكأس يوليو (جولاي) في الموسم الماضي، وهو من بين عشرة خيول مشاركة.

كما يشارك أبلبي بحصانين في سباق بيت فيكتور إي بي إف للمبتدئين، وهما: «ناباتي»، الفائز المثير للإعجاب في يارموث، والذي حصد تصنيفاً عالياً من «تايم فورم» لفوزه في أول ظهور له بفارق طول ونصف، و«فورس أوف لايت»، الشقيق الكامل لـ «شادو أوف لايت»، الذي لم يشارك في أي سباق حتى الآن.

ومن جهة أخري، أكد شارلي أبلبي أن سباق آغا خان ستادز بري جاك لو ماروا في دوفيل الشهر المقبل لا يزال الهدف الرئيسي للجواد «نوتابل سبيتش»، وأظهر ابن «دباوي» سرعة فائقة ليحقق فوزه الخامس على أعلى المستويات في سباق بويل سبورتس لوكينج ستيكس من الفئة الأولى في نيوبري.

وعلى الرغم من أن أبلبي قد سجّل «نوتابل سبيتش» في سباق فيزيت قطر ساسكس ستيكس في جودوود، وهو السباق الذي فاز به في عام 2024، إلا أن مدرب مولتون بادوكس حريص على إرساله إلى دوفيل في 16 أغسطس بدلاً من ذلك.

وقال أبلبي: «بطل سباق 2000 جينيز لعام 2024 يبدو في أبهى حالاته قبل رحلته إلى فرنسا للمشاركة في سباق الفئة الأولى لمسافة ميل واحد»

وأضاف: «هو مسجّل للمشاركة في سباق ساسكس ستيكس، لكن سباق فرنسا بعد أسبوعين، هو هدفه الأول، وفي الوضع الأمثل، سأشارك بـ«أوبرا بالو» في سباق ساسكس ستيكس، مما يمنحه مزيداً من الوقت قبل السفر إلى فرنسا».

أما بالنسبة لزميله في الإسطبل، «ريبلز رومانس»، فيعترف المدرب الفائز بالسباقات الكلاسيكية بأنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن وجهة هذا الحصان البالغ من العمر ثماني سنوات والذي يجوب العالم، وقد حقق هذا الحصان من سلالة «دباوي» فوزه الثاني والعشرين في مسيرته قبل أيام، عندما فاز بسباق أميرة ويلز من الفئة الثانية، برعاية مملكة البحرين، في نيوماركت.