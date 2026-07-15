حقائب النجوم تنافس كأس العالم في «مونديال الموضة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

قبل أيام قليلة من إسدال الستار على كأس العالم 2026، لم تكن الكأس الذهبية وحدها بطلة المشهد، بل الحقيبة التي تحملها أيضاً، فقد كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن الحقيبة الرسمية الجديدة، التي صممتها دار لويس فويتون خصيصاً لنقل وعرض الكأس، لتواصل الدار الفرنسية شراكتها مع المونديال منذ نسخة 2010، في تأكيد على المكانة التي أصبحت تحتلها الموضة الفاخرة داخل أكبر حدث كروي في العالم.

لكن حضور الحقائب الفاخرة في البطولة لم يقتصر على الكأس، بل امتد إلى نجوم اللعبة أنفسهم، بعدما تحولت إلى جزء من صورتهم خارج المستطيل الأخضر، لتصبح رمزاً للمكانة والهوية الشخصية، تماماً كما أصبحت الأزياء والاكسسوارات عنصراً ثابتاً في المشهد الكروي العالمي.

ويبرز النرويجي إيرلينج هالاند في مقدمة هذا المشهد، إذ يمتلك مجموعة من حقائب هيرمس تحظى باهتمام واسع، يتصدرها طراز هوت آ كوروا (HAC)، أحد أقدم تصاميم الدار الفرنسية وأكثرها شهرة، والمستوحى من عالم الفروسية.

ولا يُعد هالاند استثناءً، إذ يفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي حقيبة HAC 40 متعددة الجيوب خلال أسفاره، فيما ظهر قائد هولندا فيرجيل فان دايك بحقيبة جلدية فاخرة باللون الرمادي الطيني، بينما يعتمد الإنجليزي جود بيلينجهام على أحدث حقائب لويس فويتون، خاصة طرازي Keepall وSpeedy بتوقيع فاريل ويليامز.

أما الفرنسي كيليان مبابي، فيميل إلى الأسلوب الهادئ عبر حقائب صغيرة من ديور، في حين خطف مواطنه ماركوس تورام الأنظار بحقيبة خضراء ضخمة من تعاون شانيل مع فاريل ويليامز، بينما ظهر ريان شرقي بحقيبة هيرمس كيلي ماكسي ذات الحجم الكبير، في تجسيد واضح للتقاطع بين كرة القدم وعالم الأزياء.

وفي المقابل، عزز «فيفا» هذا التوجه بإسناد تصميم حقيبة الكأس إلى لويس فويتون، حيث صُنعت في الورش التاريخية للدار بالقرب من باريس، وزُينت بقماش المونوغرام الشهير، مع حرف V الذهبي الذي يرمز إلى «النصر» و«فويتون»، لترافق الكأس خلال مراسم دخوله إلى أرض الملعب في المباراة النهائية، في مشهد أصبح من أبرز طقوس كأس العالم خلال العقد الأخير.

ولم تُعد الحقائب الفاخرة مجرد وسيلة لحمل الأمتعة، بل تحوّلت في مونديال 2026 إلى جزء من هوية البطولة نفسها، تبدأ بحقيبة تحمل الكأس الأغلى في عالم كرة القدم، وتنتهي بحقائب يحملها النجوم، لتؤكد أن الأناقة أصبحت إحدى لغات اللعبة الحديثة.