الأربعاء 15 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حقائب النجوم تنافس كأس العالم في «مونديال الموضة»

حقائب النجوم تنافس كأس العالم في «مونديال الموضة»
15 يوليو 2026 12:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)
قبل أيام قليلة من إسدال الستار على كأس العالم 2026، لم تكن الكأس الذهبية وحدها بطلة المشهد، بل الحقيبة التي تحملها أيضاً، فقد كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن الحقيبة الرسمية الجديدة، التي صممتها دار لويس فويتون خصيصاً لنقل وعرض الكأس، لتواصل الدار الفرنسية شراكتها مع المونديال منذ نسخة 2010، في تأكيد على المكانة التي أصبحت تحتلها الموضة الفاخرة داخل أكبر حدث كروي في العالم.
لكن حضور الحقائب الفاخرة في البطولة لم يقتصر على الكأس، بل امتد إلى نجوم اللعبة أنفسهم، بعدما تحولت إلى جزء من صورتهم خارج المستطيل الأخضر، لتصبح رمزاً للمكانة والهوية الشخصية، تماماً كما أصبحت الأزياء والاكسسوارات عنصراً ثابتاً في المشهد الكروي العالمي.
ويبرز النرويجي إيرلينج هالاند في مقدمة هذا المشهد، إذ يمتلك مجموعة من حقائب هيرمس تحظى باهتمام واسع، يتصدرها طراز هوت آ كوروا (HAC)، أحد أقدم تصاميم الدار الفرنسية وأكثرها شهرة، والمستوحى من عالم الفروسية.
ولا يُعد هالاند استثناءً، إذ يفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي حقيبة HAC 40 متعددة الجيوب خلال أسفاره، فيما ظهر قائد هولندا فيرجيل فان دايك بحقيبة جلدية فاخرة باللون الرمادي الطيني، بينما يعتمد الإنجليزي جود بيلينجهام على أحدث حقائب لويس فويتون، خاصة طرازي Keepall وSpeedy بتوقيع فاريل ويليامز.
أما الفرنسي كيليان مبابي، فيميل إلى الأسلوب الهادئ عبر حقائب صغيرة من ديور، في حين خطف مواطنه ماركوس تورام الأنظار بحقيبة خضراء ضخمة من تعاون شانيل مع فاريل ويليامز، بينما ظهر ريان شرقي بحقيبة هيرمس كيلي ماكسي ذات الحجم الكبير، في تجسيد واضح للتقاطع بين كرة القدم وعالم الأزياء.
وفي المقابل، عزز «فيفا» هذا التوجه بإسناد تصميم حقيبة الكأس إلى لويس فويتون، حيث صُنعت في الورش التاريخية للدار بالقرب من باريس، وزُينت بقماش المونوغرام الشهير، مع حرف V الذهبي الذي يرمز إلى «النصر» و«فويتون»، لترافق الكأس خلال مراسم دخوله إلى أرض الملعب في المباراة النهائية، في مشهد أصبح من أبرز طقوس كأس العالم خلال العقد الأخير.
ولم تُعد الحقائب الفاخرة مجرد وسيلة لحمل الأمتعة، بل تحوّلت في مونديال 2026 إلى جزء من هوية البطولة نفسها، تبدأ بحقيبة تحمل الكأس الأغلى في عالم كرة القدم، وتنتهي بحقائب يحملها النجوم، لتؤكد أن الأناقة أصبحت إحدى لغات اللعبة الحديثة.

أخبار ذات صلة
بيلينجهام.. سلاح الإنجليز «الفتاك»!
«شباك إسبانيا» تُلاحق رقماً قياسياً غير مسبوق في نهائي المونديال
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2026
إيرلينج هالاند
ميسي
آخر الأخبار
5 فوائد لـ«الخضروات الورقية».. تعرَّف عليها
الترفيه
5 فوائد لـ«الخضروات الورقية».. تعرَّف عليها
اليوم 15:47
لابا كودجو أبرز الصفقات المحلية في «الميركاتو الصيفي» (من المصدر)
الرياضة
37 صفقة في «الميركاتو المحلي» تُعيد رسم خريطة «دوري أدنوك»
اليوم 15:45
مونديال 2026: محاولة سطو على منزل لامين يامال
الرياضة
مونديال 2026: محاولة سطو على منزل لامين يامال
اليوم 15:33
خورفكان يواصل تحضيراته بتركيا ويستعد للخور القطري
الرياضة
خورفكان يواصل تحضيراته بتركيا ويستعد للخور القطري
اليوم 15:30
الرئيس الإيطالي يمنح بدور القاسمي وسام استحقاق الجمهورية برتبة ضابط تقديراً لدورها في تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات وإيطاليا
علوم الدار
الرئيس الإيطالي يمنح بدور القاسمي وسام استحقاق الجمهورية برتبة ضابط تقديراً لدورها في تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات وإيطاليا
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©