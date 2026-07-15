بوجاتشار يستلهم قوة ديوكوفيتش في «طواف فرنسا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، فرض هيمنته على النسخة الـ113 من «طواف فرنسا للدرّاجات»، بعدما حقق الثلاثاء فوزه الثالث في النسخة الحالية والعشرين في مسيرته بالسباق، مرتدياً القميص الأصفر للمرة الـ60، في وقت وصفت فيه الصحافة الفرنسية أداءه مع فريقه بالمبهر ما جعل المنافسين يشعرون وكأنهم «يريدون فقط المشاركة في السباق».

وقالت صحيفة «ليكيب» إن المجموعة الرئيسية بدت عاجزة تماماً أمام السيطرة المطلقة التي يفرضها فريق الإمارات، واختارت عنواناً معبّراً: «نرغب في المشاركة في سباق الدرّاجات أيضاً»، في إشارة إلى الفارق الكبير الذي صنعه بوجاتشار ورفاقه عن بقية المتنافسين.

وعكست نهاية المرحلة العاشرة لـ«طواف فرنسا» حجم الإحباط لدى المنافسين، بعدما مرّ عدد من الدرّاجين أمام حافلة فريق الإمارات منهكين ودون حتى تبادل التحية المعتادة، في مشهد يجسّد حجم التفوق، الذي يفرضه الفريق على مجريات السباق، وفي تأكيد على أن ما يقدمه بوجاتشار وفريق الإمارات يمنح الانطباع بأن نتائج الطواف باتت تسير نحو «حتمية رياضية».

وجاء الفوز بالنسبة إلى بوجاتشار بطعم خاص، إذ تحقّق في لو ليوران، الموقع ذاته الذي خسر فيه قبل عامين أمام الدنماركي جوناس فينجيجارد، ليطوي بذلك صفحة إحدى أكثر ذكرياته مرارة في «الطواف»، ويعزّز صدارته للترتيب العام بفارق ثلاث دقائق و36 ثانية.

وعقب المرحلة، كشف بوجاتشار عن الطريقة التي يتعامل بها مع الضغوط وصيحات الاستهجان التي تعرض لها من قلة من الجماهير، مؤكداً أنه يستلهم القوة الذهنية من أسطورة التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وقال: «عندما يستهجنني أحدهم، أتذكر نوفاك ديوكوفيتش وأستمد منه الإلهام، لقد واجه الكثير من الاستهجان خلال مسيرته، رغم أنه أحد أعظم الرياضيين في التاريخ».

وأضاف: «في رياضة الدراجات لا يحدث الاستهجان كثيراً، و99% من الجماهير تشجع الجميع، أعتقد أن مشجعي الدراجات هم الأفضل في العالم، ونحن ممتنون لهم دائماً».

وعادل بوجاتشار، بارتدائه القميص الأصفر للمرة الـ60، رقم الإسباني ميجيل إندوراين في المركز الثالث بقائمة أكثر الدراجين ارتداءً لقميص الصدارة، خلف الفرنسي برنار هينو (79 يوماً) والبلجيكي إيدي ميركس صاحب الرقم القياسي التاريخي (111 يوماً).

ورغم الفارق المريح في صدارة الترتيب العام، شدد قائد فريق الإمارات-إكس آر جي على أن المنافسة لم تُحسم بعد، قائلاً: «مستواي ممتاز، لكن المراحل الجبلية الكبرى لا تزال أمامنا، وكل شيء يمكن أن يتغير في يوم واحد، علينا أن نبقى هادئين ونواصل العمل بالطريقة نفسها كفريق».