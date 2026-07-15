مفاجأة.. القواعد الجديدة تحرم ميسي من تمثيل الأرجنتين!

معتز الشامي (أبوظبي)

بينما يواصل ليونيل ميسي كتابة فصول جديدة من أسطورته بقميص منتخب الأرجنتين، تكشف لوائح حديثة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مفارقة لافتة، حيث إن اللاعب الأكثر تأثيراً في تاريخ «التانجو» ما كان ليحصل على فرصة تمثيل منتخب بلاده لو بدأ مسيرته الكروية في ظل القواعد الجديدة المطبقة حالياً.

يقود نجم إنتر ميامي منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، ويبتعد بانتصارين فقط عن إضافة لقب عالمي ثان إلى خزائنه، في حين تكشف لوائح حديثة للاتحاد الأرجنتيني أن مسيرته الدولية ما كانت لتبدأ وفق الضوابط المعمول بها حالياً.

ويقدم ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، مستويات لافتة خلال البطولة، بعدما سجل 8 أهداف وصنع هدفين، ليقود الأرجنتين إلى نصف النهائي، حيث تنتظرها مواجهة مثيرة أمام إنجلترا. وكان قائد منتخب التانجو أحد أبرز أسباب تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2022، ويواصل لعب الدور نفسه في سعي الأرجنتين للاحتفاظ باللقب.

ورغم أن ميسي يمثل المنتخب الأول منذ نحو عقدين، فإن مسيرته الدولية لم تكن لترى النور وفق الإرشادات الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في فبراير الماضي.

غادر ميسي الأرجنتين عام 2000 وهو في الثالثة عشرة من عمره، لينضم إلى أكاديمية «لا ماسيا» التابعة لبرشلونة، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية مع النادي الإسباني، وهو المسار الذي أصبح غير مسموح به بالنسبة للاعبين الراغبين في تمثيل المنتخب مستقبلاً.

وبموجب اللوائح الجديدة، يحظر الاتحاد الأرجنتيني استدعاء أي لاعب لتمثيل المنتخبات الوطنية، إذا انتقل إلى ناد خارج الأرجنتين قبل توقيع أول عقد احترافي داخل بلاده.

ويعني ذلك أن اللاعبين سيكونون مطالبين بالبقاء في الأرجنتين حتى بلوغهم 16 عاماً على الأقل، في خطوة تهدف إلى حماية الأندية المحلية.

ويأتي هذا القرار لأن انتقال اللاعبين في المراحل السنية قبل توقيع عقود احترافية يمنح أنديتهم تعويضاً عن التطوير فقط، بدلاً من الحصول على مقابل انتقال كامل.

وقال مدير منتخبات الشباب في الاتحاد الأرجنتيني، خافيير مينديز كارتييه: «بقرار من رئيس الاتحاد ولجنته التنفيذية، تسعى إدارة الاتحاد الأرجنتيني دائماً إلى الدفاع عن مصالح الأندية التي تطور اللاعبين. وأي شخص لا يفهم ذلك ويختار استخدام حقوق الوالدين للهجرة، لن يتم استدعاؤه إلى أي منتخب وطني للفئات السنية.»

ولم يكن ميسي اللاعب الوحيد الذي ستتأثر مسيرته بهذه القاعدة، حيث غادر الحارس إيميليانو مارتينيز قطاع الناشئين في إنديبندينتي لينضم إلى أرسنال عام 2010، كما انتقل جوليانو سيميوني، نجل المدرب دييجو سيميوني، إلى نادي والده بعد فترة قضاها في الفئات السنية لريفر بليت.

ووفقاً لشبكة TyC Sports، فإن انتقال لوكاس سكارلاتو من ريفر بليت إلى بارما الإيطالي قبل توقيع أول عقد احترافي كان الشرارة التي دفعت الاتحاد الأرجنتيني إلى تطبيق هذه القاعدة الجديدة بالإجماع.