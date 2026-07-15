بيلينجهام.. سلاح الإنجليز «الفتاك»!

معتز الشامي (أبوظبي)

في الوقت الذي تستعد فيه إنجلترا لخوض واحدة من أهم مباريات تاريخها الحديث أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، يبرز اسم جود بيلينجهام باعتباره المحرك الرئيسي لـ«الأسود الثلاثة» وأحد أبرز نجوم البطولة.

وبفضل أرقامه الاستثنائية وتأثيره الحاسم داخل الملعب، تحوّل لاعب ريال مدريد إلى الركيزة الأساسية التي يعوِّل عليها المنتخب الإنجليزي، لتحقيق حلم بلوغ أول نهائي لكأس العالم منذ عام 1966.

وتؤكد مسيرة بيلينجهام المتسارعة مكانته بين أبرز المواهب الأوروبية في العصر الحديث، حيث أصبح، بعد مشاركته في كأس العالم 2026، أصغر لاعب أوروبي يخوض 4 بطولات كبرى مختلفة، حيث شارك لاعب برمنجهام في كأس أمم أوروبا 2020، التي أقيمت عام 2021، ثم يورو 2024، وكأس العالم 2022، قبل أن يسجل حضوره في كأس العالم 2026.

وتعكس إحصاءات بيلينجهام حجم تأثيره في أداء منتخب إنجلترا خلال البطولة الحالية، حيث يتصدّر معظم المؤشرات الهجومية بين لاعبي المنتخب. ويتقاسم صدارة الهدافين مع هاري كين برصيد 6 أهداف لكل منهما، كما يتساويان في عدد المساهمات التهديفية بإجمالي 7 مساهمات.

ويتصدّر لاعب الوسط أيضاً قائمة الأهداف المتوقعة من اللعب المفتوح برصيد 2.62، إلى جانب صناعته 3 فرص محققة كبرى، وتحقيقه نسبة تحويل للتسديدات إلى أهداف بلغت 35.3%، وهي أرقام تعكس فاعليته الكبيرة أمام المرمى وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

ولا تقتصر بصمة بيلينجهام على التسجيل وصناعة الأهداف فقط، حيث يتصدر كذلك قائمة اللمسات داخل منطقة جزاء المنافس بـ34 لمسة، والأخطاء التي حصل عليها بـ12 خطأ، والمراوغات الناجحة التي تجاوز بها منافسيه بـ12 مراوغة، فضلاً عن 5 تمريرات بينية في المساحات، ما يبرز حضوره الهجومي المستمر ودوره المحوري في بناء الهجمات.

كما تؤكد أرقامه البدنية والحركية حجم نشاطه داخل الملعب، بعدما سجل 328 انطلاقة سريعة، و43 ركضة داخل الثلث الهجومي، و29 انطلاقة خلف خط دفاع المنافس، إضافة إلى استعادة الكرة 5 مرات في الثلث الهجومي، ليؤكد تأثيره في مختلف مراحل اللعب، سواء بالاستحواذ أو الضغط أو صناعة الفرص أو التسجيل.

وأصبح صاحب القميص رقم 10 عنصراً لا غنى عنه في منظومة المدرب توماس توخيل، الذي منحه حرية كبيرة داخل الملعب رغم العلاقة القائمة على الشد والجذب بين الطرفين، وهي حرية انعكست بشكل واضح على مستواه وأدائه.

ويؤدي بيلينجهام دور صانع الألعاب المتقدم، لكنه يمتلك في الوقت نفسه حسّاً تهديفياً يشبه المهاجم الصريح. وتجسّد ذلك بوضوح في الهدف الثاني الذي سجله أمام النرويج، عندما نفّذ تحركاً ذكياً دون كرة لخداع المدافع، قبل أن ينقض على الكرة المرتدة من الحارس نيلاند ويودعها الشباك.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين، تبدو آمال إنجلترا في مواصلة مشوارها نحو النهائي مرتبطة إلى حد كبير باستمرار بيلينجهام في تقديم مستوياته الاستثنائية. فالأرقام تؤكد أنه اللاعب الأكثر تأثيراً في تشكيلة «الأسود الثلاثة»، بينما تعكس مساهماته الهجومية والبدنية قدرته على حسم المباريات الكبرى، ليصبح بحق النجم الأول للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026.