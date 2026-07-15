كأس العالم 2026: توخيل يطرق أبواب التاريخ أمام الأرجنتين



معتز الشامي (أبوظبي)

يقف توماس توخيل على بُعد مباراة واحدة من دخول تاريخ كأس العالم، حيث يحتاج مدرب منتخب إنجلترا إلى الفوز على الأرجنتين في نصف نهائي مونديال 2026 ليصبح رابع مدرب فقط يقود منتخباً غير منتخب بلده الأصلي إلى المباراة النهائية، وقد يفتح الباب أمام رقم تاريخي غير مسبوق إذا توّج باللقب.

ويسعى المدرب الألماني اليوم إلى قيادة إنجلترا لتخطي الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، وحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. وفي حال نجاحه، سيصبح توخيل رابع مدرب في تاريخ البطولة يصل إلى النهائي مع منتخب لا ينتمي إلى بلده الأصلي، لينضم إلى قائمة قصيرة من المدربين الذين حققوا هذا الإنجاز.

وكان آخر مدرب بلغ نهائي كأس العالم مع منتخب غير منتخب بلده في نسخة روسيا 2018، عندما قاد زلاتكو داليتش منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية.

ورغم أن داليتش يحمل الجنسية الكرواتية فإنه ولد في مدينة ليفنو، الواقعة حالياً في البوسنة والهرسك، بعد تفكك يوغوسلافيا. وقاد كرواتيا في مشوار تاريخي، تجاوز خلاله الدنمارك وروسيا بركلات الترجيح، قبل أن يهزم إنجلترا في نصف النهائي، ثم خسر النهائي أمام فرنسا بنتيجة 4-2.

منذ ذلك الحين، لم ينجح أي مدرب مولود خارج البلد الذي يمثله في الوصول إلى نهائي كأس العالم مرة أخرى. ويتطلع توماس توخيل إلى أن يصبح المدرب الرابع الذي يحقق هذا الإنجاز.

وقبل داليتش، كان الإنجليزي جورج راينور أول مدرب يقود منتخباً أجنبياً إلى نهائي كأس العالم، وتولى راينور تدريب منتخب السويد في نسخة 1958، التي استضافتها السويد، وقاده إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام منتخب البرازيل بقيادة بيليه بنتيجة 5-2، ولا يزال ذلك المشوار يعد أحد أبرز الإنجازات التي حققها مدرب أجنبي في تاريخ البطولة.

وقاد المدير الفني النمساوي الأسطوري إرنست هابل، هولندا في 1978 للتأهل لنهائي كأس العالم دون يوهان كرويف الذي اعتزل دولياً قبلها ورفض محاولة العودة. واجهت هولندا المنظِم الأرجنتين التي نجحت في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتتوج بأول كأس عالم في تاريخها.

ولا يتوقف طموح توخيل عند بلوغ النهائي، حيث قد يصبح صاحب إنجاز غير مسبوق إذا قاد إنجلترا إلى التتويج باللقب. فحتى الآن، لم يسبق لأي منتخب أن أحرز كأس العالم تحت قيادة مدرب مولود في دولة أخرى، حيث توج جميع أبطال العالم عبر التاريخ بقيادة مدربين يحملون جنسية المنتخب نفسه.

وتمثل الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، العقبة الأخيرة أمام طموحات المدرب الألماني في الوصول إلى النهائي. ويحتاج منتخب إنجلترا إلى تجاوز التانجو للعودة إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 1966، عندما أحرز لقبه العالمي الوحيد.

أما بالنسبة لتوخيل، فإن مواجهة نصف النهائي تمثل فرصة لوضع اسمه إلى جانب جورج راينور، وإرنست هابيل، وزلاتكو داليتش، ليصبح رابع مدرب في تاريخ كأس العالم يقود منتخباً غير منتخب بلده الأصلي إلى النهائي.