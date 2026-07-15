«شباك إسبانيا» تُلاحق رقماً قياسياً غير مسبوق في نهائي المونديال

عمرو عبيد (القاهرة)

تأمل إسبانيا في تحقيق رقم قياسي جديد بتاريخ كأس العالم، حال تمكُّنها من الفوز في المباراة النهائية، من دون استقبال أي هدف، ووقتها يُصبح «لا روخا» البطل الوحيد الذي حصد لقب المونديال، بأقل عدد من الأهداف على الإطلاق في مرماه، إذ لم تهتز شباكه حتى الآن، إلا مرة واحدة فقط، قبل خوضه النهائي.

وعبر تاريخ المونديال، كانت هناك 4 منتخبات قريبة من تحقيق هذا الإنجاز، بعدما وصلت إلى المباراة النهائية، بهدف واحد فقط في مرماها، لكن جميعها استقبل أهدافاً في النهائي، وهو ما يتمنّى «الماتادور» تجنُّبه في المواجهة الأخيرة المتبقية له في كأس العالم 2026، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات، من أصل 7، برقم مُتميّز جداً.

بداية تلك المحاولات «النادرة» كانت في النُسخة الأولى من كأس العالم، عام 1930، إذ دخل منتخب أورجواي المباراة النهائية، بشباك لم تهتز سوى مرة وحيدة هو الآخر، لكنه حافظ على نظافة شباكه في مباراتي دوري المجموعات فقط، قبل أن يتلقى الهدف الأول في نصف النهائي أمام يوغوسلافيا، ثم استقبل هدفين خلال فوزه على الأرجنتين في النهائي، 4-2.

وفي عام 1966، كرّرت إنجلترا النجاح الكبير في مراحل ما قبل النهائي، إذ لم يصل إلى عرين «الأسود الثلاثة» أي هدف في 3 مباريات بالدور الأول، بالإضافة إلى مباراة رابعة في رُبع النهائي أمام الأرجنتين، لكن «الأسطوري» البرتغالي، إيزيبيو، كسر هذه السلسلة في نصف النهائي، بهدفه الوحيد، قبل أن تُسجّل ألمانيا «ثُنائية» في المباراة النهائية، لكن «الإنجليز» فازوا 4-2 أيضاً.

وكانت هولندا «رائعة» في نُسخة 1974، إذ حافظت على مرماها خالياً من الأهداف في 5 مباريات، من أصل 6، في دور المجموعات الأول، ثم الثاني، والطريف أن الهدف الوحيد الذي استقبله «البرتقالي» آنذاك، أتى عبر «النيران الصديقة» من مدافعه رود كرول في مباراة بلغاريا، ورغم دخوله النهائي بهذا الهدف الوحيد في مرماه، إلا أن «الماكينات» تغلّب عليه وفاز 2-1 في النهاية.

أما عن آخر تلك المحاولات، فجاءت بالطبع عن طريق إيطاليا، عام 2006، الذي تلقى هدفاً واحداً فقط في دور المجموعات، ثم فاز على أستراليا وأوكرانيا وألمانيا في الأدوار الإقصائية، من دون أن تهتز شباكه، لكنه استقبل هدفاً في النهائي أمام فرنسا، ليُحافظ أيضاً على نظافة شباكه في 5 مباريات، من إجمالي 7.