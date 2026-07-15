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الرياضة

580 ميدالية لـ«الشارقة للألعاب الفردية» في موسم استثنائي

580 ميدالية لـ«الشارقة للألعاب الفردية» في موسم استثنائي
15 يوليو 2026 15:00

 

الشارقة (وام)
حققت إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، 43 بطولة وحصد الفريق 580 ميدالية خلال موسم 2025-2026، في إنجاز يعكس تطور منظومة العمل الفني والإداري، ويؤكد المكانة المتقدمة للنادي في مختلف الألعاب الفردية.
وأكد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن المستهدف مع انطلاق الموسم كان إحراز ألقاب في 28 بطولة، إلا أن فِرق النادي نجحت في تجاوز هذا الرقم والوصول إلى 43 بطولة، بفضل تكامل منظومة العمل، وجهود اللاعبين، والأجهزة الفنية والإدارية.
وأشار إلى أن رياضات الكاراتيه، والجوجيتسو، والتايكواندو، وكرة الطاولة، والدرّاجات، والمبارزة، قدّمت مستويات متميّزة أثمرت عن حصد العديد من الألقاب والميداليات، بما يعكس التطور الفني للاعبين المواطنين، ويجسّد رؤية القيادة الرشيدة، في إعداد الكفاءات الرياضية الوطنية وتمكينها من المنافسة على أعلى المستويات.
وأوضح الهاجري أن النادي، بدعم مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة النادي، يواصل العمل وفق معايير عالمية تستهدف استدامة الإنجازات، وبناء قاعدة قوية من المواهب في مراحل الأشبال والناشئين والشباب، إلى جانب تطوير الموسم التنافسي، وتعزيز برامج اكتشاف وصقل المواهب وفق أفضل الممارسات الاحترافية.
وكشف عن تنفيذ برامج إعداد متكاملة لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل، لافتاً إلى أن فريق الكاراتيه واصل تألقه بإحراز الألقاب ودرع التفوق العام، فيما تُوِّج فريق كرة الطاولة بألقاب فئات الناشئين والأشبال والشباب، إضافة إلى درع التفوق العام، كما حقق النادي بطولتين في الجودو، وأحرز كأس السفير الكوري للتايكواندو، إلى جانب لقب دوري الشباب للدراجات.
وأشاد الهاجري بالإنجازات المحققة للاعبي النادي مع المنتخبات الوطنية، ومن أبرزها فوز محمد كامل الكعبي بالميدالية الذهبية في منافسات المسدس الهوائي (10 أمتار) ضمن دورة الألعاب الخليجية «الدوحة 2026»، وتتويج رضا مسعودي بالميدالية الفضية في البطولة الآسيوية للكاراتيه ضمن منافسات «الكوميتيه» لوزن تحت 84 كجم، التي أقيمت في مدينة بالي الإندونيسية يونيو الماضي، إلى جانب إحراز عبدالعزيز المهيري ذهبية وزن تحت 68 كجم مع منتخب الإمارات للتايكواندو في دورة الألعاب الخليجية «الدوحة 2026»، وفوز المرحوم علي أحمد نصيراني بالميدالية البرونزية في البطولة العربية للدراجات بالعراق عام 2025.

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