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الرياضة

خورفكان يواصل تحضيراته بتركيا ويستعد للخور القطري

خورفكان يواصل تحضيراته بتركيا ويستعد للخور القطري
15 يوليو 2026 15:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام في تركيا، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد، وسط أجواء من الجديّة والانضباط، استعداداً لخوض أولى مبارياته الودية أمام فريق الخور القطري 21 يوليو الجاري.
وأكد هاني النقبي، إداري الفريق، أن جميع اللاعبين أظهروا التزاماً كبيراً داخل المعسكر، إلى جانب تركيزهم الكامل خلال الحصص التدريبية، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم للاستفادة من الإمكانات الفنية والتنظيمية التي يوفرها المعسكر، بما يسهم في إعداد الفريق بالصورة المثلى للموسم الجديد، وتحقيق تطلعات جماهير خورفكان.
وأضاف: الفريق بات جاهزاً تحت قيادة المدرب الوطني عبدالمجيد النمر لخوض المباريات الودية، التي تمثّل محطة مهمة لتطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية، ورفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيستفيد من هذه المباريات في الوقوف على مستويات جميع اللاعبين.
واختتم هاني النقبي حديثه بتوجيه الشكر إلى إدارة نادي خورفكان على ما وفرته من إمكانات ودعم متواصل، أسهما في تهيئة جميع الظروف المناسبة لإنجاح المعسكر، وتمكين الفريق من الوصول إلى أفضل درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد.

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