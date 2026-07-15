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الرياضة

شباب الأهلي يستضيف تصفيات كأس آسيا 2029 لكرة السلة

شباب الأهلي يستضيف تصفيات كأس آسيا 2029 لكرة السلة
15 يوليو 2026 14:45

دبي (وام)
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، استضافة نادي شباب الأهلي لمباريات النافذة الأولى من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2029، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس المقبل.
وتضم المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا منتخبات الإمارات والكويت وعُمان والبحرين ونيبال، وتقام منافساتها بنظام الدوري من دور واحد، ويستهل منتخب الإمارات مشواره بمواجهة منتخب نيبال يوم 26 أغسطس، ثم منتخب الكويت 27 أغسطس، فالبحرين 28 أغسطس، ويختتم مبارياته بمواجهة المنتخب العُماني في 30 أغسطس.
وتضم المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا منتخبات كازاخستان وفلسطين وسريلانكا والمالديف وقيرغيزستان، فيما تتنافس منتخبات منطقة شرق آسيا ضمن مجموعتين تضم كل منهما 4 منتخبات.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى النافذة الثانية، بإجمالي 12 منتخباً، للتنافس على ثمانية مقاعد تنضم إلى 16 منتخباً مصنفاً على مستوى القارة، لخوض منافسات النافذة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2029.

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